Empates en el Coria-Zamora (1-1) y el Don Benito-Extremadura (2-2)

Dos empates fueron el desenlace en el resultado de los partidos de otros dos equipos de Primera Federación que jugaron este sábado. Antes lo había hecho el Mérida el viernes en Leganés, con clara derrota (3-0), mientras que también en la noche de este sábado jugaba el Cacereño Copa Federación ante el Gévora.

De un lado, igualada del Coria en casa ante el Zamora (1-1) y de otro el Extremadura en Don Benito (2-2). En Coria, se vio un primer tiempo sin ocasiones. Tuvo más posesión el cuadro de Rai al principio, para ceder después a los zamoranos el peso del duelo. Hasta la segunda mitad no hubo oportunidades. Fue al inicio con la opción del visitante Carbonell. Sí se adelantó el Zamora en el minuto 69 con gol tras penalti infantil de Alex Blanco transformado por Carlos Ramos al rechace del meta Javi Garrido, este sábado titular. Igualó Josu Gallastegui (min. 82) en el 82 para hacer justicia en el marcador.

En el Don Benito-Extremadura marcó primero el cuadro local con tanto de Pavón en el 2, empatando en el 4 Chus Villar. En el segundo tiempo, mismos derroteros, con gol primero de los locales, obra de Keita de falta (min. 47) y de Marco Manchón.

Partido Don Benito-Extremadura. / CD Extremadura

Además, el Badajoz empató en Villafranca (3-3) en un encuentro muy movido.