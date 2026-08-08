El Al-Qázeres espera cerrar pronto un patrocinador para paliar el adiós de Alter Enersun

El Al-Qázeres confía en encontrar pronto un nuevo patrocinador principal para afrontar la temporada 2026/27 después de confirmar este sábado el final de su relación con Alter Enersun. La empresa energética deja de dar nombre al primer equipo después de seis temporadas consecutivas de colaboración, iniciadas en el curso 2020/21.

La salida del patrocinador llega además en pleno proceso de renovación interna de la entidad. El Periódico Extremadura ya informó el pasado 20 de julio del cambio en la presidencia, con la marcha de Ana Álvarez después de cinco años en el cargo y el relevo por Sofía Rodríguez, al frente de una nueva directiva formada en buena medida por padres y madres vinculados a la cantera de la fusión entre Al-Qázeres y ADC. También dejó su puesto el hasta entonces secretario, Fernando Pozo.

El cambio de dirigentes se produjo de forma consensuada y con la continuidad del proyecto como objetivo. La nueva junta se encuentra ahora ante una de sus primeras tareas de peso: cerrar un patrocinador principal que tome el relevo de Alter Enersun y acompañe al equipo en su próxima campaña en Liga Femenina Challenge.

Seis temporadas con Alter Enersun

Alter Enersun se incorporó como patrocinador principal en la temporada 2020/21, cuando el conjunto pasó a competir bajo la denominación Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura. La relación se prolongó durante seis campañas y abarcó distintas etapas deportivas, desde la presencia en Liga Femenina Endesa hasta los últimos cursos en Liga Femenina Challenge.

El club agradeció a la compañía el respaldo prestado durante este periodo a las jugadoras, el cuerpo técnico y la estructura de la entidad. Con el final del acuerdo, ambas partes separan ahora sus caminos después de una vinculación que había dado estabilidad económica y visibilidad al proyecto cacereño.

Primera tarea para la nueva directiva

La búsqueda del sustituto ya está en marcha. El propio Al-Qázeres señaló en su comunicado que su junta directiva trabaja para incorporar a una empresa que asuma el papel de patrocinador principal durante la temporada 2026/27.

El club espera que las gestiones puedan fructificar pronto y resolver uno de los asuntos pendientes antes del comienzo de la competición. La parcela deportiva, mientras tanto, está más avanzada: la plantilla para competir en Liga Femenina Challenge ya está en camino de estar confeccionada, aunque contará con numerosas caras nuevas, mientras que Jesús Sánchez continuará al frente del banquillo.