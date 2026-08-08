Pádel. Premier Padel
La moralejana Paula Josemaría no estará en la final de Londres
La extremeña y la malagueña pierden por 6-2 y 6-4 en las semifinales del P1 ante Claudia Fernández y Marta Calavo, la misma pareja que las eliminó hace una semana en Pretoria
Paula Josemaría y Bea González se quedaron este sábado a las puertas de la final del Premier Padel P1 de Londres. La extremeña y la andaluza cedieron por 6-2 y 6-4 ante Claudia Fernández y Martina Calvo, que volvieron a imponerse a las número dos del ranking apenas una semana después de haberlas eliminado también en las semifinales de Pretoria.
El precedente sudafricano, donde Fernández y Calvo ganaron por 6-1 y 6-4, encontró así continuidad en Londres. Aquella había sido la primera competición juntas de las dos jóvenes españolas y, dos torneos después, su balance incluye dos finales y dos victorias consecutivas frente a Josemaría y González.
El encuentro volvió a ponerse pronto cuesta arriba. Tras unos primeros juegos equilibrados y varias opciones de rotura no concretadas por la moralejana y la malagueña, Fernández y Calvo consiguieron tomar la iniciativa y abrir distancia hasta cerrar la primera manga por 6-2. Josemaría y González no encontraron continuidad suficiente para cambiar la dinámica de un set en el que sus rivales administraron mejor los momentos importantes.
Más oportunidades
Más opciones tuvieron en el segundo parcial. La extremeña y la malagueña dispusieron de oportunidades para recuperar el servicio perdido y volver a igualar el marcador, pero no consiguieron aprovecharlas. Fernández y Calvo protegieron su ventaja cada vez que el partido podía complicárseles y terminaron cerrando el encuentro con el 6-4 definitivo.
La derrota supone el segundo tropiezo consecutivo de Josemaría y González frente a la misma pareja y en la misma ronda. Fernández y Calvo disputarán este domingo su segunda final seguida desde que comenzaron a jugar juntas.
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