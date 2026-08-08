The Telegraph: La UEFA habría pagado una indemnización de seis cifras a una presunta amante de Gianni Infantino

Nuevo terremoto alrededor de Gianni Infantino. El presidente de la FIFA se encuentra nuevamente en el centro de la polémica después de que una investigación de 'The Telegraph' haya revelado que la UEFA pagó una indemnización de seis cifras a una empleada que supuestamente mantuvo una relación con el dirigente suizo cuando este era secretario general del organismo europeo.

La mujer, cuya identidad no ha trascendido, habría recibido una importante compensación económica al abandonar la UEFA. Además, el organismo habría asumido el coste de un MBA en una escuela de negocios, con unas tasas de alrededor de 45.000 libras anuales.

La UEFA ha confirmado al medio la existencia de estos pagos, aunque ha defendido que se realizaron conforme a la normativa vigente en aquel momento. El organismo asegura que sus reglamentos fueron posteriormente endurecidos.

"Somos conscientes de las acusaciones y podemos confirmar que se realizó un pago por la salida a la persona en cuestión, junto con el pago de las tasas de un curso de MBA", señaló un portavoz de la UEFA a 'The Telegraph'.

La supuesta relación que habría puesto a Infantino contra las cuerdas

Según la investigación del diario británico, la mujer ocupaba inicialmente un puesto administrativo en la UEFA y habría sido promocionada durante el periodo en el que supuestamente mantenía la relación con Infantino.

Las fuentes consultadas por el medio aseguran que su salario aumentó un 30%, hasta situarse en unos 160.000 francos suizos anuales, aproximadamente 147.000 euros.

Su ascenso habría generado dudas entre algunos trabajadores de la UEFA, que cuestionaban si Infantino estaba utilizando su posición para favorecer profesionalmente a la empleada.

La situación habría llegado hasta Michel Platini, entonces presidente de la UEFA. Según varios testimonios, Platini habría confrontado a Infantino y le habría planteado que uno de los dos debía abandonar el organismo.

Finalmente, la empleada abandonó el organismo, comportando una alta indemnización económica.

Las fuentes consultadas por el medio británico sostienen además que Infantino habría utilizado posteriormente sus contactos para ayudar a la mujer a encontrar un nuevo puesto de trabajo bien remunerado en un sector relacionado con su anterior actividad.

Infantino está casado con Leena Al Ashqar desde 2001, a quien conoció cuando trabajaba en la Federación de Fútbol del Líbano, y con quien tiene cuatro hijas.

Infantino lo niega

El presidente de la FIFA, que afronta una crisis grave tras su fallido plan de vender acciones de la Copa del Mundo a inversores privados, ha negado "rotundamente" estas acusaciones y las clasificó -a través de un portavoz- de "categóricamente falsas".

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"Cualquier insinuación de conducta inapropiada o violación de estatutos o reglamentos es difamatoria", dijo un portavoz de la FIFA, que incidió en que nunca ha habido quejas de los empleados sobre el comportamiento de su actual presidente.

Fuente: Sport