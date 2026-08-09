Julio Cobos, técnico del Cacereño: "Hay que mejorar mucho; si no, mal vamos"

El Cacereño sacó adelante su compromiso de Copa Federación ante el Gévora (2-1) y Julio Cobos se quedó, por encima de cualquier otra consideración, con el objetivo totalmente cumplido. El técnico verde reconoció, no obstante, que el encuentro volvió a llevar a su equipo a un escenario de sufrimiento que pudo evitar si hubiera aprovechado alguna de las ocasiones que tuvo para cerrar antes la eliminatoria.

"Lo más importante era pasar", resumió Cobos tras un partido en el que el Cacereño tomó la iniciativa, se adelantó en el marcador y Nico Conesa llegó a marcar un segundo tanto que no subió al marcador. Poco después llegó la expulsión del centrocampista que dejó al conjunto cacereño con diez jugadores y cambió las condiciones del duelo.

Pese a la inferioridad numérica, el entrenador se mostró satisfecho con la respuesta de los suyos. El Cacereño encontró el 2-0 con un futbolista menos y dispuso posteriormente de oportunidades para ampliar la diferencia, pero el Gévora redujo distancias en una de sus llegadas y mantuvo abierta la eliminatoria hasta el final.

Sufrimiento

Ese fue precisamente uno de los aspectos en los que incidió Cobos. "Los resultados cortos te hacen sufrir", señaló el técnico, que contabilizó «dos o tres ocasiones muy claras» para haber conseguido el tercer gol y afrontar los últimos minutos con mayor tranquilidad.

El pase a la final, en cualquier caso, no oculta para el entrenador el trabajo que todavía tiene por delante su equipo. "Hay que mejorar mucho. El margen de mejora debe ser mucho, si no, mal vamos", afirmó. Sí encontró motivos para valorar especialmente la segunda mitad y la capacidad del Cacereño para mantenerse competitivo después de quedarse con un jugador menos.

Cobos evitó detenerse demasiado en la expulsión y aseguró que no existió ningún insulto grave. El técnico asumió además que la sanción impedirá al futbolista expulsado disputar el siguiente compromiso copero, que será la final del día 16 en Zafra.

También dejó una valoración positiva del estreno de Osama Chit. El atacante llegaba con muy poco rodaje junto al grupo, después de participar únicamente en las dos últimas sesiones de entrenamiento, y Cobos entendió que las ganas de agradar le pesaron inicialmente. Con el paso de los minutos, sin embargo, destacó su capacidad para conservar la pelota, dar aire al equipo y aparecer en un par de acciones ofensivas.

"Contento con el rendimiento en este partido y a esperar que vaya progresando poco a poco", señaló sobre el debutante.

Osama, contento

El propio Osama Chit puso el acento en el esfuerzo colectivo después de sus primeros minutos como jugador verde. "El equipo ha trabajado, hemos sacado la victoria, que era importante para nosotros en esta Copa, y toca seguir adelante", valoró.

El atacante explicó que la expulsión obligó al Cacereño a modificar su planteamiento y protegerse más cerca de su área para buscar después espacios al contragolpe. Una situación que aumentó el desgaste físico del conjunto local. "Con uno menos el equipo corre el doble, pero lo hemos sabido suplir", apuntó.

Para Osama, el encuentro sirvió además para dispuar minutos después de sus problemas físicos. El futbolista destacó el trabajo diario del grupo y confió en mantener una dinámica que, por el momento, permite al Cacereño continuar adelante en la Copa Federación.