Nael Torrecillas, adiós al banquillo de un histórico del deporte extremeño

Se va con la tranquilidad del que lo ha dado todo. Natanael Torrecillas deja de ser el entrenador del Fex Multiseguros Navalmoral FS. Detrás queda un periodo de 26 años dedicados en cuerpo y alma al fútbol sala. Natanael Torrecillas Marcos (Navalmoral de la Mata, 1974) se ha despedido de su cargo a través de un comunicado público en el que repasa, con varios agradecimientos, su exitosa trayectoria.

El club moralo, que juega en Tercera División, no ha anunciado aún quien será su sustituto. En todo caso, se espera a alguien muy cercano, teniendo en cuenta la característica de 'familiar' que siempre ha rodeado al Navalmoral Fútbol Sala.

En conversación con El Periódico Extremadura, Nael ha reconocido que decidió dejar su puesto de entrenador dentro de en un periodo de evolución en su vida "sin nada negativo que me haya empujado y en un entorno de armonía y buen ambiente dentro y alrededor del club", ha dicho. Evidentemente no se desvincula totalmente del Navalmoral FS al que seguirá perteneciendo “con otras tareas y responsabilidades distintas".

Nombres

En su despedida cuenta que “toca dar un paso atrás, aportar el hasta siempre que el camino merece”. Da la cifra concreta de 224 jugadores a los que ha entrenado. Y la de 264 alumnos que ha tenido en los cursos de entrenador “donde crecimos juntos”. Nombra además a las personas que le acompañaron, durante las diferentes temporadas en el cuerpo técnico del equipo, a los capitanes, al Ayuntamiento de Navalmoral con diferentes corporaciones y empleados municipales e incluso a informadores deportivos. Además cita a la que llama “mi familia 40x20” con una serie de nombres que encabeza Pedro Rocha. No se olvida de patrocinadores, colaboradores y, claro, de su familia, la de verdad: su mujer Elena, sus hermanos Darío y Fermín y sus padres Reme y Fermín “nada más bonito que andarlo juntos”.

Esta temporada Copa del Rey

Nael, como le llaman sus más cercanos, deja al equipo tras la gran temporada que culminaba el pasado mayo jugando la final por el ascenso a Segunda B. En la eliminatoria final perdían con el Bambatam Rena que logró el retorno a la categoría de bronce del fútbol sala español. Como también fue el campeón de la fase regular, según establece la normativa, el club renero deja al Navalmoral FS la plaza de clasificación para jugar la Copa del Rey en un primer cruce que disputará el próximo septiembre. Un aliciente deportivo de lujo para un equipo siempre ambicioso, que ya está en pretemporada, y en el que sido una gran sorpresa conocer la marcha del su hasta ahora entrenador.

Podría afirmarse que Natanael se va “en lo alto” de un periodo como entrenador en el que ha protagonizado una mayor cantidad de buenos recuerdos, frente a un ramillete de amarguras que no han faltado como corresponde a cualquier trayectoria deportiva.

Sin ir más lejos, hace dos temporadas se salvaron en la última jornada de perder su plaza en Tercera, para renacer la liga pasada con un gran rendimiento y, lo que es muy importante, mantener a una fiel y numerosa afición que no para de crecer.

Con el equipo al que le ha dedicado tanto esfuerzo. / Navalmoral FS

Desde 2003

Fundado en el año 2003, el Navalmoral Fútbol Sala tuvo unos inicios complicados en los que llegó a jugar en el grupo autonómico de Castilla la Mancha porque en Extremadura no existía el torneo ahora consolidado como Tercera División. Luego llegaron varios ascensos a Primera Nacional o Segunda B y experiencias inolvidables en amistosos con equipos de la élite nacional e incluso selecciones nacionales. Campeonatos de España de categorías de base disputados en Navalmoral, gracias a su mediación, y presencia recurrente en el crecimiento del fútbol sala extremeño que ha sido ciertamente espectacular en los últimos años.

Natanael Torrecillas ha liderado un proyecto de club que está plenamente consolidado en el deporte moralo y que es puesto como ejemplo de buena gestión en muchas ocasiones. En su día fue pionero en el uso de las redes sociales, cuando lo que ahora es tan habitual para llegar a los aficionados fue considerado casi un atrevimiento.

También el taekwondo

Durante su trayectoria deportiva compatibilizó Nael el fútbol sala con el taekwondo, su otra gran pasión. En este arte marcial encontró incluso un camino empresarial junto a sus hermanos Darío y Fermín y los éxitos de Gabriel Amado. Su etapa universitaria en la ciudad de Cáceres fue clave para que Nael llegará al fútbol sala con el AD Extremadura y al taekwondo con el maestro Kim Young-Goo.

Darío se retiró como jugador de fútbol sala hace cuatro años, Fermín lo hizo al final de la pasada temporada. Ambos en todo caso siguen estrechamente vinculados al NFS y Natanael hará lo mismo. Es el “ADN Navalmoral” del que siempre hacen gala; o como concluye otra frase simbólica en este club 'Navalmoral hasta el final'. Natanael Torrecillas deja de ser entrenador convertido en un referente destacado en el fútbol sala de Extremadura. Así lo atestiguan las numerosas muestras de cariño y reconocimiento que han llegado desde que anunció su marcha.

Sin dramas, sin enfados, con la conciencia tranquila. Así se va un grande del deporte extremeño.