El Badajoz reacciona a tiempo y rescata un empate en Villafranca

El Badajoz empató 3-3 ante el Villafranca en su tercer encuentro de pretemporada, en un amistoso que dejó dos caras muy diferentes del conjunto de Miguel Ángel Ávila. Los blanquinegros se marcharon al descanso con una desventaja de dos goles, pero protagonizaron una notable reacción tras el paso por los vestuarios para terminar rescatando las tablas.

El encuentro comenzó con igualdad y pocas ocasiones claras. El Badajoz se acercó al gol en el minuto 18, cuando Martín puso un buen centro que Carlos Bravo cabeceó, aunque un defensor local logró bloquear el remate.

El Villafranca, sin embargo, aprovechó una acción a balón parado para adelantarse en el minuto 24. Los pacenses buscaron la respuesta y volvieron a generar peligro a través de Franc Mateu, cuyo centro en el minuto 35 no encontró rematador. Dos minutos después, Jesús Sánchez estuvo cerca del empate con un cabezazo tras un córner que un futbolista local consiguió despejar bajo palos.

La reacción no llegó antes del descanso. En el minuto 43, el Villafranca amplió su ventaja para colocar el 2-0 al intermedio.

Cambio de rumbo tras el descanso

Miguel Ángel Ávila introdujo diez cambios en el inicio de la segunda mitad y el Badajoz salió con otra energía. Apenas cuatro minutos después de la reanudación, Álex Alegría recortó distancias tras una intensa presión y abrió el camino de la remontada.

El conjunto blanquinegro encadenó entonces varias llegadas y encontró el premio al dominio en el minuto 55. Manu Hernández aprovechó un mano a mano para firmar el 2-2, después de una gran acción ofensiva que confirmó el cambio de dinámica.

La alegría duró poco. El Villafranca volvió a golpear en el minuto 59 y recuperó la ventaja (3-2), aunque el Badajoz mantuvo su apuesta ofensiva. Manu volvió a disponer de una buena oportunidad en el 64 y, ya en el tramo final, los pacenses intensificaron su búsqueda del empate.

En el minuto 85, Manu volvió a rozar el gol después de superar al guardameta, pero su remate se marchó por encima del larguero.

Barba puso el broche

Cuando el empate parecía resistirse, Jorge Barba apareció en el minuto 87 para firmar un espectacular disparo desde fuera del área. El tanto, precedido por una buena combinación con Álex Alegría, estableció el definitivo 3-3.

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El resultado deja al Badajoz invicto tras sus tres primeros amistosos de preparación y, sobre todo, buenas sensaciones por la capacidad de reacción mostrada en una segunda mitad en la que los blanquinegros generaron numerosas ocasiones y terminaron imponiendo su ritmo ofensivo.

Fuente: La Crónica de Badajoz