El Cacereño, ante dos objetivos esta semana: Jaén y Villanovense

El Cacereño continúa con su preparación de pretemporada y afrontará este martes una nueva prueba antes de disputar el domingo la final de la Copa Federación Extremeña. El conjunto verde se medirá al Jaén a partir de las 20.00 horas en el Nuevo Estadio de La Victoria, ante un rival que acaba de ascender a Primera Federación y que ya disputó un amistoso con empate en el Príncipe Felipe hace escasas fechas.

La semana tendrá así dos compromisos para los de Julio Cobos. Tras el encuentro de este martes, el Cacereño centrará toda su atención en la final del domingo ante el Villanovense, que se disputará en el Nuevo Estadio de Zafra (20.00).

Para ese encuentro ya se ha puesto en marcha la venta de entradas. Los aficionados podrán adquirirlas desde este martes en la tienda oficial del Cacereño, en horario de 10.00 a 14.00 horas, a un precio de 7 euros. También habrá venta de localidades el mismo día de la final en el Nuevo Estadio de Zafra a partir de las 18.45 horas.

Más pruebas

El duelo ante el Villanovense pondrá en juego el título autonómico y llegará para un Cacereño que, antes de pensar definitivamente en la final, tendrá este martes en Jaén una nueva oportunidad para seguir acumulando minutos y ajustando su puesta a punto ante un adversario de su perfil.

En paralelo, se espera que continúen a buen ritmo las recuperaciones de Toño Calvo y Sergio Navarro, los dos lesionados.