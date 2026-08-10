El extremeño David Barroso se mete en las semifinales del 800 del Europeo con suspense

David Barroso superó este lunes la primera ronda de los 800 metros del Campeonato de Europa de atletismo de Birmingham y estará en las semifinales de la distancia. El atleta de Zafra, perteneciente al Capex, fue cuarto de su serie con un tiempo de 1:45.90 y logró el billete a la siguiente ronda por tiempos después de tener que esperar a que concluyeran todas las eliminatorias.

El extremeño no pudo hacerse con una de las plazas de clasificación directa y quedó pendiente de los registros del resto de las series. Finalmente, su 1:45.90 resultó suficiente para continuar en un Europeo al que llegó como uno de los nombres españoles a seguir en la distancia.

Una espera hasta el final

Barroso llegó al tramo decisivo con opciones de asegurar la clasificación directa, pero perdió terreno en los últimos metros. Después de la carrera reconoció que había encontrado buenas sensaciones hasta la recta final, cuando acusó el esfuerzo realizado durante la prueba. "Me he puesto un poco tieso", resumió sobre esos últimos cien metros.

El pase mantiene en competición al vigente campeón de España, que atraviesa la mejor temporada de su trayectoria. Este año también se proclamó campeón iberoamericano y ha llevado su marca personal hasta 1:43.60, un registro que le permite afrontar el campeonato entre los principales especialistas europeos.

También avanzó el cántabro Mohamed Attaoui, segundo en su serie con 1:45.26, mientras que Pablo Sánchez-Valladares quedó eliminado después de terminar quinto en la suya con 1:47.96.

Barroso volverá a la pista del Alexander Stadium el miércoles 12 . Las semifinales de los 800 metros masculinos comenzarán a las 13.20 horas, en horario peninsular español, con una plaza en la final del jueves como siguiente objetivo.

Cuatro extremeños

La participación extremeña en Birmingham se ha quedado finalmente en cuatro atletas después de la baja de Laura Luengo. La fondista de Pasarón de la Vera, que figura como independiente en la última ficha biográfica disponible de la Federación Española, no podrá disputar el maratón por "motivos médicos", según comunicó la RFEA.

Además de Barroso, todavía tienen competición por delante Jorge Hernández y David García Zurita, ambos del Atletismo Badajoz-Extremadura, y Jorge González, del Núñez Run Talavera. Las fichas federativas de Hernández y González recogen esos clubes para la temporada 2026, mientras que García Zurita continúa vinculado al Club Atletismo Badajoz.

El siguiente en entrar en escena será Jorge Hernández, que afrontará este martes la primera ronda de los 100 metros a las 12.15 horas. El velocista del Atletismo Badajoz-Extremadura llega a Birmingham después de proclamarse subcampeón de España absoluto de la distancia. Si supera la primera ronda, las semifinales se disputarán esa misma jornada a las 21.32 y la final, a las 22.47.

Hernández también está incluido en el equipo español del 4x100 metros. Las eliminatorias del relevo masculino tendrán lugar el sábado 15 a las 14.00 horas y la final, en caso de clasificación, a las 22.33 horas. Su presencia en el cuarteto dependerá, no obstante, de la composición que decidan los responsables de la selección para la prueba.

Más desafíos

David García Zurita, del Atletismo Badajoz, forma parte de la convocatoria española del 4x400 metros. La primera ronda se correrá el viernes 14 a las 12.05 horas, mientras que la final está prevista para el domingo 16 a las 22.48 horas. Como sucede con Hernández en el 4x100, habrá que esperar a conocer la composición definitiva del relevo para saber si el pacense toma parte en la carrera.

El último representante extremeño en entrar en competición será el emeritense Jorge González, del Núñez Run Talavera. El atleta emeritense forma parte del equipo español de maratón y afrontará los 42,195 kilómetros el domingo 16 de agosto a las 9.10 horas, en horario peninsular español.