El extremeño César Castro, fuera de la final del 4x200 y ya mira a los 100 libre

César Castro estrenó este lunes su participación en el Campeonato de Europa de natación de París con una eliminación en las series del relevo 4x200 metros libre. España terminó décima con un tiempo de 7:11.58 y se quedó fuera de una final reservada para las ocho mejores selecciones. Alemania marcó el mejor registro de la mañana, con 7:04.83, mientras que Grecia cerró el corte en la octava plaza con 7:09.53.

El placentino nadó la segunda posta del cuarteto formado también por Miguel Pérez-Godoy, Ian Florencio y Carlos Garach. Castro completó sus 200 metros en 1:48.06, después del 1:48.00 de Pérez-Godoy. Florencio hizo 1:49.08 y Garach, encargado de cerrar el relevo, fue el más rápido de los españoles con 1:46.44. El equipo nacional acabó a 2,05 segundos de la última plaza que daba acceso a la final.

España había reservado a Luca Hoek, uno de sus nadadores más rápidos, para una hipotética final, pero el décimo puesto de las series frustró esa posibilidad. Suecia fue novena con 7:10.02 y quedó como primera reserva, justo por delante del conjunto español.

Su prueba fetiche

La eliminación, sin embargo, no cierra el Europeo para Castro, que tiene varias opciones. Su principal cita llegará este martes con los 100 metros libre, la única prueba individual en la que está inscrito en París. Llega con una marca de 47.98 segundos, conseguida el pasado 26 de junio en el Open de España de Palma de Mallorca, donde terminó segundo tras Luca Hoek. Aquel registro convirtió a ambos en los dos primeros españoles capaces de bajar de los 48 segundos en piscina larga.

El tiempo coloca al extremeño con la decimocuarta mejor marca entre los 91 inscritos en una prueba de enorme nivel. Por delante aparecen, entre otros, el rumano David Popovici, acreditado con 46.51; Maxime Grousset, Matthew Richards o el propio Hoek, que llega con su récord de España de 47.72.

Competencia española

Castro tendrá además que superar la competencia dentro del propio equipo español. El Europeo permite hasta cuatro nadadores por país en las series individuales, pero únicamente los dos mejores de cada federación pueden avanzar a las siguientes rondas. España presenta en los 100 libre a Hoek, Castro y Miguel Pérez-Godoy, este último con 48.38.

Después del primer contacto competitivo de este lunes en el relevo largo, el foco pasa así a los 100 libre. Las series se celebrarán el martes por la mañana y las semifinales ese mismo día por la tarde; la final está programada para el miércoles 12 de agosto.