Lloyd Bryan refuerza el juego interior del BCB

El Vítaly La Mar BCBadajoz ha incorporado al pívot estadounidense Lloyd Bryan Jr., un jugador de 27 años y 2,06 metros que llega para reforzar el juego interior del conjunto dirigido por Pablo Cuevas en su estreno en Segunda FEB.

Nacido en Washington D.C., Bryan puede actuar tanto de ala-pívot como de cinco y afronta en Badajoz una nueva etapa dentro de su trayectoria profesional en Europa. Su experiencia internacional y su capacidad física son sus principales argumentos para completar la pintura del conjunto pacense.

El estadounidense comenzó su carrera profesional en Portugal, donde defendió al Vitória durante la temporada 2023/24 en la Liga Betclic, máxima categoría del baloncesto luso. Un año después continuó en el país, esta vez en las filas del Galitos.

Su recorrido europeo le llevó posteriormente a la República Checa, donde militó en el BK Děčín durante la campaña 2025/26. El interior completó después la temporada en los Caledonia Gladiators de la SuperLeague británica, con los que disputó 20 encuentros y promedió 8 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 10 créditos de valoración en alrededor de 20 minutos por partido.

Experiencia desde la universidad

Antes de dar el salto al profesionalismo, Bryan completó cuatro temporadas en Morehead State University. Durante su etapa universitaria, además de finalizar sus estudios, conquistó un campeonato y un título de temporada regular, acumulando experiencia competitiva antes de iniciar su aventura europea.

El nuevo jugador del BCB se presenta como un interior de marcado carácter físico, con capacidad para desenvolverse en ambos lados de la pista. Su presencia cerca del aro y su intensidad defensiva pretenden aportar nuevas soluciones al equipo pacense.

«Estoy muy ilusionado por conocer a mis compañeros, a los aficionados y esta ciudad. Estoy deseando ver lo que podemos construir juntos esta temporada», señaló Bryan sobre su llegada a Badajoz.

La plantilla entra en su recta final

Con la incorporación del estadounidense, el BCBadajoz continúa avanzando en la configuración de la plantilla para su regreso a Segunda FEB. Bryan se suma a los fichajes de Adrián del Cerro, Josh Nwankwo, Álvaro Merlo, Nikola Rakocevic y Jordan Kellier, además de los jugadores renovados Pablo Osés, Sherif Idris y Alberto Díaz.

Noticias relacionadas

La entidad pacense encara así la fase final de su planificación deportiva, con dos incorporaciones todavía pendientes para completar definitivamente el equipo que afrontará la temporada 2026/27.

Fuente: La Crónica de Badajoz