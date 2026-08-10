El Mérida espera cambiar su dinámica de malos resultados esta semana

En el verano romano del Mérida todo está siendo ilusionante: las camisetas están siendo un éxito de ventas y el número de abonados, según la última actualización del pasado sábado, asciende a los 3355, siendo 398 nuevos abonados. Informaba el club que en esa misma fecha el año anterior, el dato era de 2907 abonados, lo cual indica que el objetivo de los 4.000 está cada vez más cerca.

Todo ilusiona, excepto los resultados del equipo, pues, de momento, ha perdido todos los encuentros que ha disputado, con un bagaje en los cuatro partidos de 12 goles en contra y dos a favor, ambos contra el Betis Deportivo. En su descargo, cabe destacar que se han buscado rivales más rodados o de superior categoría. Además, la plantilla emeritense todavía no está cerrada.

Última derrota

Tras la derrota del pasado viernes (3-0) ante el Leganés, equipo de Segunda División, indicaba Beltrán que su sensación era que "el partido solo lo podíamos perder nosotros, porque estábamos siendo muy sólidos". Indicaba que “la mayor diferencia entre lo que éramos el año pasado y lo que empezamos a ser ya es que el equipo está defendiendo mucho mejor. Aunque los resultados no nos den la razón, el hecho de jugar contra equipos que nos exigen tanto nos va a hacer que encontremos, incluso, facilidades durante la competición".

A pesar de que todavía no ha llegado ningún resultado positivo, "el estado anímico es bueno por la manera en la que están trabajando los chicos durante la semana. Hemos elegido este tipo de pretemporada para que la exigencia fuera máxima, para notar los déficits y dónde tenemos que crecer”, explicaba el entrenador, quien llegó a afirmar que “la sensación y la energía de este año es muy diferente a la del año pasado".

Los partidos de esta semana

A lo largo de esta semana, los deBeltrán disputarán otros dos encuentros más: el miércoles (10.30 horas) en la Ciudad Deportiva del Sevilla ante el Sevilla Atlético, y el viernes, a partir de las 20.00 horas, será el segundo partido en el Romano José Fouto con la visita del Alcorcón. Estos dos choques “nos vienen bien para seguir compitiendo. Va a haber errores, tendremos que analizarlos y trabajarlos. Creo que cuando empiece la competición vamos a estar muy preparados”, reconoce el preparador.

Una competición en la que los emeritenses debutarán en casa recibiendo el sábado, 29 de agosto, a partir de las 19.15 horas, al Deportivo Fabril, y del que ya se conoce el horario de la segunda jornada, en la que los romanos viajarán al Reino de León para enfrentarse a la Cultural Leonesa el domingo, 6 de septiembre, a las 16.00.