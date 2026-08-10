El Al-Qázeres incorpora a la pívot portuguesa Mariana Silva

El Al-Qázeres ha anunciado el fichaje de Mariana Silva para la temporada 2026/2027, en la que el conjunto cacereño volverá a ser el único extremeño en competir en Liga Femenina Challenge con Jesús Sánchez al frente del banquillo.

La nueva incorporación, de 27 años, es una pívot portuguesa de 1,84 metros y supone el segundo fichaje realizado por el club para la plantilla del próximo curso. Silva se suma así a su compatriota Carolina Cruz, también jugadora interior, que había sido la primera incorporación del verano.

Más nombres

Con la llegada de Mariana Silva, el Al-Qázeres cuenta ya con cuatro jugadoras confirmadas. El club inició la planificación con la continuidad de Nerea Liste, que afrontará su segunda temporada en Cáceres, y posteriormente incorporó a Carolina Cruz, pívot de 25 años y 1,92 metros.

La tercera pieza fue Clara Prieto, cuya renovación se anunció la pasada semana. La base ourensana cumplirá su tercera campaña consecutiva con el conjunto cacereño después de llegar en el verano de 2024 procedente del Clarinos de Tenerife.

Mariana Silva eleva ahora a cuatro el número de integrantes de una plantilla todavía en construcción. Nerea Liste y Clara Prieto continúan respecto al pasado curso, mientras que Carolina Cruz y Mariana Silva son, por el momento, las dos caras nuevas del proyecto que volverá a dirigir Jesús Sánchez.