Rocha sigue afinando con pruebas y esperando más futbolistas

El entrenador del Extremadura, David Rocha, continúa extrayendo conclusiones positivas de la pretemporada mientras espera la llegada de nuevos futbolistas para completar la plantilla de cara al exigente estreno en Primera Federación. Tras el empate (2-2) frente al Don Benito, el técnico azulgrana destacó que el resultado pasa a un segundo plano en esta fase de preparación, donde lo realmente importante es seguir acumulando minutos, asimilar conceptos y fortalecer los automatismos del equipo. Al mismo tiempo, mostró su ilusión por disputar los próximos encuentros de verano, especialmente el Trofeo Mercoguadiana del próximo sábado 15 de agosto, a las 21.00 horas, frente al Recreativo de Huelva, que supondrá el primer partido de la pretemporada en el estadio Francisco de la Hera. Antes, el viernes 14, el Extremadura jugará otro test exigente en La Isla de Coria.

Rocha reconoció que el equipo dejó "buenas sensaciones" en líneas generales, aunque admitió que todavía existen aspectos por corregir. "Nos ha faltado entrar bien en el partido en las dos partes. Hemos sido protagonistas con balón y, por poner un pero, creo que en las transiciones nos han hecho daño", explicó el entrenador tras el partido en Don Benito, satisfecho con el dominio mostrado por sus jugadores durante muchas fases del encuentro. "Con el balón hemos sido protagonistas y hemos dominado. El resultado es lo de menos. Lo importante es la carga de minutos y los automatismos", insistió, consciente de que la prioridad en estas semanas pasa por llegar en las mejores condiciones posibles al inicio liguero.

La planificación del cuerpo técnico continúa centrada en incrementar el ritmo competitivo de la plantilla. "Ahora toca coger cargas. Esta semana tenemos dos partidos y trataremos de dar partidos completos a los jugadores", señaló Rocha, que también confirmó que el club sigue trabajando para reforzar el equipo. "Estamos esperando a que llegue más gente a la plantilla", afirmó, dejando entrever que el mercado continúa muy activo en las oficinas del Francisco de la Hera. Faltan entre tres y cuatro incorporaciones.

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El entrenador azulgrana también puso el foco en el próximo compromiso ante el Recreativo de Huelva, un encuentro que considera muy especial por el escenario en el que se disputará. "Tenemos ganas de jugar ya en el Francisco de la Hera y que los jugadores nuevos sepan realmente dónde han venido". Rocha espera que el Trofeo Mercoguadiana sirva para que las nuevas incorporaciones vivan por primera vez el ambiente de una afición que volverá a llenar las gradas. "Ojalá en el partido del sábado ante el Recreativo ya tengamos ese primer gran ambiente”.