Fútbol. Copa Federación
La afición del Villanovense tendrá autobuses gratis para ir a la final de Copa Federación
El conjunto serón, que eliminó al Castuera en la ronda previa, se medirá al Cacereño de Julio Cobos en Zafra este domingo.
Samuel Sánchez
El Villanovense quiere ilusionar a su afición de cara a una temporada que se presenta apasionante en territorio serón. Tanto que la participación en la Copa Federación, más que servir de preparación para lo que está por venir en Tercera Federación esta campaña, le está viniendo bien al nuevo proyecto de Richi Tapia para poder sumar nuevos adeptos a la causa con el ascenso como gran objetivo del curso liguero este año.
Por este motivo, y con la final de la Copa Federación de este domingo en el horizonte, el conjunto serón ha informado de que los aficionados verdes contarán con dos autobuses gratuitos para viajar hasta Zafra y poder presenciar el encuentro que medirá a su equipo frente al Cacereño, ambas escuadras separadas por dos categorías de diferencia.
Los autobuses, puestos a disposición de la afición serona por parte del consistorio villanovense, no tendrán coste para los aficionados con el objetivo de poder desplazar a un mayor número de personas.
Victoria ante el Castuera
Será la segunda vez que el Villanovense se mida al Cacereño esta pretemporada. Ambos ya se vieron las caras hace apenas unos días en Villanueva con victoria de los de Cobos por 0-2. El Villanovense eliminó al Castuera en la ronda previa.
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