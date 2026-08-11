Alfonso Liceras: “El Extremadura es un club que quiere hacer las cosas bien”

El Extremadura ha presentado oficialmente a Alfonso Liceras como nuevo guardameta azulgrana en un escenario tan singular como espectacular. El acto se ha celebrado al aire libre en la planta de áridos y hormigones de Strata Pavimentos, en Badajoz, uno de los patrocinadores oficiales de la entidad. Una puesta en escena novedosa, rodeada de camiones, maquinaria e instalaciones industriales, con la que el club ha vuelto a involucrar a sus sponsors en la presentación de sus fichajes. Es, probablemente, la primera ocasión en España en la que un equipo de fútbol profesional realiza la presentación de un jugador en una planta de hormigones, dejando unas imágenes muy diferentes a las habituales en este tipo de actos.

Liceras afronta con ilusión el salto a Primera Federación y sus primeras semanas como futbolista del Extremadura. «Estoy contento, con ganas, apasionado y creciendo día a día», señaló el guardameta, que reconoce encontrarse todavía en pleno proceso de adaptación a «la categoría, la exigencia y el profesionalismo». El portero ya conocía Extremadura por su anterior etapa en Cáceres, aunque las referencias recibidas de antiguos compañeros fueron importantes para conocer la dimensión de su nuevo destino. «Creo que es un club histórico donde de verdad quieren hacer las cosas bien y lo están demostrando de manera bastante contundente en estos últimos años», afirmó. Para Liceras, su llegada supone «una mejora en general en todo», tanto en lo deportivo como en lo personal.

Especialmente ilusionado se mostró con la posibilidad de jugar en el Francisco de la Hera y experimentar el ambiente que rodea al club. «Me dijeron que aquí el ambiente es totalmente de fútbol, que es un pueblo volcado con el fútbol y donde te vas a sentir futbolista», explicó. Su deseo es encontrarse cada jornada con una afición que empuje al equipo para que «todos juntos vayamos en el mismo son y consigamos cosas bonitas». También destacó la acogida recibida en un vestuario al que define como «un grupo profesional increíble». «Llevo 30 días dentro del vestuario y llego por la mañana siendo uno más. Me han acogido con los brazos abiertos», aseguró, incidiendo en que la unión y el trabajo deben convertirse en dos de los pilares del Extremadura esta temporada.

El nuevo guardameta azulgrana también dejó claro que la plantilla afronta el curso desde la ambición, aunque sin mirar más allá del trabajo diario: «El mensaje desde primera hora es de ambición, de ser un equipo proactivo en el trabajo, día a día y partido a partido». Sobre sus características bajo palos, Liceras se define como un portero con personalidad: «Destaco por mi saber estar dentro del campo, me hago notar, soy bastante intenso y me gusta ser contundente en cualquier tipo de acción». El futbolista espera ahora seguir creciendo en una Primera Federación que considera un nuevo desafío físico y mental.

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Desde Strata Pavimentos, parte del equipo le dio una calurosa bienvenida a Liceras, que además estuvo acompañado de compañeros como Gio Zarfino o Miguel Núñez en esta singular presentación, además del director deportivo, Manuel Mosquera. Kiko Sánchez, uno de los gerentes de Strata Pavimentos, asegura que para la empresa es un honor estar ligado a marcas como el Extremadura que buscan la expansión y el crecimiento desde el corazón de una familia.