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Fútbol | Segunda Federación

El Badajoz recupera su esencia blanquinegra para vestir el nuevo curso

El conjunto pacense presentó en el Nuevo Vivero sus equipaciones para la temporada 2026/27, con el blanco y negro como protagonistas de la primera camiseta y el dorado y el morado como apuestas para las alternativas

De izquierda a derecha: Jorge Barba, Borja Domingo, Guille Perero, Bermúdez y Tienza con las nuevas equipaciones del Badajoz.

De izquierda a derecha: Jorge Barba, Borja Domingo, Guille Perero, Bermúdez y Tienza con las nuevas equipaciones del Badajoz. / CD Badajoz

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Alberto Aranda

Badajoz

El Nuevo Vivero acogió este lunes la puesta de largo de las nuevas equipaciones del Badajoz para una temporada marcada por el regreso a Segunda Federación. El club presentó sus diferentes indumentarias bajo el lema ‘El Plan del Gigante’, una propuesta que combina tradición, identidad y diseños más atrevidos.

La presentación comenzó con las prendas destinadas a los desplazamientos y al trabajo diario. Mario Gómez fue el encargado de mostrar el chándal, mientras que Gus Quezada lució el conjunto formado por polo y bermuda. Por su parte, Fran Miranda presentó la ropa que utilizará el cuerpo técnico durante la temporada.

Una primera equipación muy reconocible

La camiseta principal, presentada por Guille Perero, mantiene la esencia histórica del Badajoz con el blanco y el negro como colores predominantes, aunque incorpora detalles dorados que aportan un toque diferencial. Uno de los elementos más significativos aparece integrado en la textura de la prenda: los leones de la bandera de Badajoz, un guiño directo a la ciudad y a la identidad del club.

La segunda equipación rompe con la combinación tradicional y convierte el dorado en el gran protagonista. Manu Hernández fue el encargado de presentarla en una propuesta de mayor impacto visual que mantiene los detalles dorados y negros y busca trasladar al terreno de juego la imagen asociada al lema del club.

La tercera camiseta va todavía un paso más allá. Borja Domingo presentó un diseño en el que el morado ocupa el protagonismo, una elección poco habitual en la historia reciente del conjunto pacense y que pretende representar la personalidad y el carácter innovador del nuevo proyecto.

Del naranja de los porteros al negro del calentamiento

La portería también tendrá una identidad propia. Sergio Tienza mostró una equipación completamente naranja, un color intenso elegido para diferenciar a los guardametas y dotarles de una imagen reconocible sobre el césped.

Antes de cada partido, los futbolistas vestirán además una camiseta de calentamiento predominantemente negra, con detalles dorados que mantienen la línea estética del resto de la colección. Jorge Barba fue el encargado de presentar esta prenda, concebida para representar el momento previo al inicio de cada encuentro.

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La presentación reunió así las equipaciones con las que el Badajoz afrontará su regreso a Segunda Federación. Tradición en la camiseta local, atrevimiento en las alternativas y una identidad común son las claves de una colección que ya acompaña al equipo en su preparación para el nuevo curso.

Fuente: La Crónica de Badajoz

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