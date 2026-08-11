El Cacereño vuelve a pagar caro una roja y cae en Jaén (3-0)

El Cacereño perdió en Jaén (3-0) en un encuentro mediatizado por la expulsión de Nico Conesa en el minuto 34. El centrocampista, también con roja en contra en el último choque copero ante el Gévora, tuvo que abandonar el terreno de juego tras castigar el árbitro la entrada del futbolista murciano a un jugador local. Este factor lo mediatizó todo, lógicamente.

Julio Cobos alineó en el inicio inicio en el nuevo estadio de La Victoria a Germán, Sergi López, José Alonso, Víctor, Expósito, Gete, Nico Conesa, Runy, Tellechea, Osama y Artola.

Hasta la expulsión de Nico Conesa el Cacereño había dado una buena sensación, incluso después, hasta el término del primer acto, en el que apenas pasó apuros y tuvo sus opciones de adelantarse.

El equipo de Julio Cobos fue más dominador del balón e incluso de las oportunidades, gozando de dos muy evidentes, una de Osama casi al inicio y otra de Tellechea antes de la roja.

El Cacereño fue contundente en su defensa en los inicios, en los que apenas dejó huecos a los jiennenses, jaleados por un público entusiasta en tarde calurosa.

El CPC hizo su mejor fútbol cuando el balón pasaba por Gete y por Runy, un jugador de talento incuestionable. Además, muy buenos minutos iniciales de Osama Chit, por primera vez titular y que ya dejó destellos muy buenos ante el Gévora en Copa Federación.

Expósito, ante un rival jiennense. / Real Jaén

Superioridad local

En el segundo tiempo, con el carrusel de cambios en los dos equipos, un espectacular golazo de Óscar Lozano en el minuto 54 desequilibró el choque, con un Cacereño mermado con inferioridad numérica ante un rival que empujó para conseguir el premio. Peque Polo hizo el 2-0 en el 70 y Mario el 3-0 en el 77 en el festival local con los de Manolo Herrero lógicamente superiores.

Siguen sin volver ni Toño Calvo ni Sergio Navarro, que continúan lesionados, quizá peor noticia que una derrota en amistosos del perfil del de este martes.