El extremeño César Castro fuera de la semifinal europea de los 100, pero aún confía en el relevo

César Castro se quedó este martes fuera de las semifinales de los 100 metros libre del Europeo de natación de París, una de sus pruebas fuertes. El extremeño terminó en la trigésimo octava posición con un tiempo de 49.14 segundos, insuficiente para superar el corte de las eliminatorias.

El nadador placentino no pudo prolongar su recorrido individual en la prueba reina de la velocidad, aunque volvió a nadar cerca de algunas de sus mejores referencias. Castro tomó parte en la penúltima serie, en la que Egor Kornev imprimió un ritmo muy alto desde la salida. El extremeño quedó pronto por detrás de los primeros puestos, pero mantuvo su carrera para tocar la pared en 49.14.

El registro supone su tercera mejor marca de siempre en los 100 libre, solo por detrás del 47.98 y el 49.08 que firmó recientemente en el Open de Palma de Mallorca. El salto dado en aquella competición le había permitido llegar al Europeo con otras expectativas en una distancia en la que ha progresado notablemente, pero en París no encontró una nueva rebaja que le permitiera entrar en semifinales.

Hoek, único español con el corte

Castro tampoco fue el único representante español eliminado. Miguel Pérez-Godoy acabó vigesimoquinto con 48.74, mientras que el joven talento de 18 años Luca Hoek sí logró avanzar y lo hizo entre los mejores de toda la mañana.

Hoek firmó 47.90 segundos, su segunda mejor marca de siempre y apenas 18 centésimas por encima del récord de España de 47.72 que estableció hace unos días en Palma. Terminó tercero en el global de las series y será el único español en las semifinales.

Por delante volvió a marcar la pauta David Popovici. El rumano, principal referencia continental de la distancia, nadó en 47.13 y confirmó desde las eliminatorias su condición de favorito. Castro, lejos de esa pelea por los primeros puestos, cerró su participación individual en los 100 libre sin el premio de pasar ronda.

El 4x100, la gran esperanza de Castro

La eliminación no acaba, sin embargo, con los objetivos de César Castro en París. El placentino tiene todavía por delante una de las pruebas que más ilusión le hacen en este Europeo: el relevo masculino de 4x100 libre, que se disputará este jueves 13 de agosto.

Las expectativas de Castro alrededor de esta prueba ya eran especialmente altas antes de viajar a París. En una entrevista concedida a este periódico, el nadador extremeño dejó claro hasta dónde cree que puede llegar el cuarteto español. "Tenemos un relevo muy ambicioso para intentar luchar por lo más alto. Hay muchas expectativas puestas, tanto por nosotros como por alrededor. Somos cuatro nadadores que, si cumplimos el día que toca, podemos hacer cosas grandes", afirmó.

Castro considera además que España ha conseguido reunir una generación de velocistas de un nivel poco habitual. "Nunca se ha conseguido un relevo de tan alto nivel en España", sostuvo en esa misma entrevista.

El 4x100 libre aparece así como su gran oportunidad para resarcirse después de la eliminación en su prueba individual. Su 47.98 logrado en Palma, unido al crecimiento de Luca Hoek y al nivel del resto de integrantes del relevo, alimenta las expectativas de un equipo español que aspira a estar en la pelea importante del Europeo.