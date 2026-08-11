El Coria refuerza su defensa con Jaime Calleja, capitán del Real Madrid C

El Coria incorporó este martes a Jaime Calleja Sánchez, defensa central de 23 años procedente del Real Madrid C. El futbolista madrileño se suma al proyecto cauriense para el estreno del equipo en Primera Federación. Precisamente Calleja viajó con el equipo de Rai a Salamanca, donde el cuadro extremeño juega este martes un amistoso ante el Unionistas, al que venció con claridad (0-2) después de firmar un gran encuentro. Al final del primer tiempo, victoria de los extremeños gracias al 0-1, con golazo de falta de Toper, y en el segundo llegó el tanto de Palacín para sentenciar el duelo.

Calleja, que debutó en el 66 sustituyendo a Jacobo, llega a La Isla después de una trayectoria muy prolongada en la cantera del Real Madrid. Entró en el club blanco en categoría benjamín, en la temporada 2011-12, y fue recorriendo sus diferentes equipos de formación hasta alcanzar el Real Madrid C. Entre medias formó parte del RSC Internacional en la campaña 2022-23, antes de regresar al segundo filial madridista. También conquistó la Copa del Rey juvenil en 2022.

Referencia

Su última temporada la disputó en Segunda Federación, precisamente en el mismo grupo que el Coria. Participó en 23 encuentros de liga con el Real Madrid C, 22 de ellos como titular, y acumuló 1.992 minutos. Su peso dentro del equipo iba además más allá de los números, ya que durante su etapa en el filial ejerció como capitán.

El nuevo jugador del Coria es un central diestro acostumbrado a iniciar el juego desde atrás y que durante los últimos cursos fue una de las referencias defensivas del segundo filial blanco. Su llegada supone además un cambio de escenario importante en su carrera: después de prácticamente toda su formación en Valdebebas, afrontará ahora su primera experiencia estable fuera de la estructura madridista.

Calleja conoce ya tanto al Coria como La Isla después de haberse enfrentado a los caurienses durante las dos últimas temporadas en Segunda Federación. Ahora cambia de bando para incorporarse a una plantilla que afrontará por primera vez en la historia del club una temporada en Primera Federación.