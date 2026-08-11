García Zurita, quinto europeo con el 4x400 mixto, y Jorge Hernández se queda en la primera ronda del 100

El atletismo extremeño ya ha dejado sus primeras actuaciones en el Campeonato de Europa de Birmingham. David García Zurita y Jorge Hernández, los dos representantes del Atletismo Badajoz entrenados por Luis Carretero, han entrado en competición con desenlaces distintos: el primero terminó quinto de Europa con el relevo español de 4x400 mixto, mientras que el joven velocista pacense quedó eliminado este martes en la primera ronda de los 100 metros. Además, David Barroso, del Capex, disputa este miércoles las semifinales de 800 tras clasificarse este lunes.

García Zurita, finalista europeo

García Zurita fue el primero de los dos en pisar la pista del Alexander Stadium. Lo hizo el lunes en la final directa del 4x400 mixto, formando junto a Paula Sevilla, Asabu Pinés y Blanca Hervás el cuarteto español. España cruzó la meta en quinta posición con 3:12.29, por detrás de las selecciones que terminaron peleando por las medallas.

El pacense se encargó de abrir el relevo español en una carrera en la que el equipo nacional no pudo acercarse al récord de España de 3:09.89, establecido esta misma temporada. El quinto puesto dio a García Zurita su primera plaza de finalista en este Europeo y prolongó una trayectoria internacional en la que ya había pasado por los campeonatos continentales de categorías inferiores.

Su participación en Birmingham, además, puede no haber terminado. García Zurita forma parte del grupo seleccionado para el 4x400 masculino, donde España llega después de haber batido esta temporada el récord nacional con 3:00.26 en los World Athletics Relays. La composición definitiva del cuarteto dependerá de la decisión técnica para las eliminatorias.

Hernández, frenado en los 100

Jorge Hernández afrontó este martes su estreno individual en un Campeonato de Europa absoluto. El velocista del Atletismo Badajoz terminó quinto en su serie de los 100 metros con 10.62, condicionado además por un fuerte viento contrario de -2,8 metros por segundo, y no logró una de las plazas que daban acceso a las semifinales.

El registro quedó lejos de los 10.22 con los que unas semanas antes se había proclamado subcampeón de España absoluto en Málaga. A sus 20 años, Hernández llegaba a Birmingham después de una rápida progresión que incluye los récords de España sub-20 de 100 metros, con 10.27, y de 60 metros en pista cubierta, con 6.65.

La eliminación en el hectómetro no implica necesariamente el final de su Europeo. Hernández está incluido entre los velocistas españoles convocados para las pruebas de relevos y su presencia definitiva dependerá de las alineaciones que confeccione el equipo técnico. Birmingham incorpora, además, por primera vez al programa de un Europeo el 4x100 mixto.

Jorge Hernández, con su entrenaor, Luis Carretero. / E. P. E.

Barroso, este miércoles

La participación extremeña tiene todavía otro frente abierto con David Barroso, del Capex. El segedano ya superó el lunes la primera ronda de los 800 metros después de terminar cuarto en su serie con 1:45.90. Al no entrar por puestos, tuvo que esperar a las restantes carreras para confirmar su clasificación por tiempos.

Barroso disputará este miércoles, a partir de las 13.20 horas, las semifinales de una distancia en la que llega a Birmingham como campeón de España y con una mejor marca de 1:43.60 esta temporada. Su clasificación para esta penúltima ronda ya dejó una de las noticias extremeñas de la primera jornada del campeonato, por lo que ahora el siguiente objetivo pasa por hacerse un sitio en la final europea.