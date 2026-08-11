El Mérida no se ve obligado a completar la plantilla pronto

En el marco de la presentación de dos de los nuevos fichajes: Chechu Martínez y Bence Juházs, el director deportivo del Mérida, Tiago Lenho, ha reconocido que están buscando la llegada de tres futbolistas más que completen la plantilla, aunque también ha indicado que «no tenemos necesidad de completar las 18 plazas», recordando que al final del mercado de enero pasado no se completaron. La intención, «en principio», es fichar los tres futbolistas que faltan, pero «no para ser titulares, eso no lo pone en ningún contrato, vienen para trabajar y luego decidirá el entrenador colocarlos o no».

Uno de los nombres que han sonado en las últimas horas ha sido el del central del Juventud Torremolinos, Adri Salguero, pero Lenho no quiso hablar «de ningún futbolista que no tenga contrato con el Mérida. Todos los demás que salen en prensa, unos son verdad, otros son mentira».

En el aire

No fue muy esclarecedor el discurso del director deportivo sobre la situación de los posibles fichajes, pues argumentaba que «el mercado siempre es lo que es, no depende totalmente de nosotros. Hay situaciones que hay que valorar y hay otras que hay que esperar.Estamos con algunos nombres sobre la mesa, algún proceso, uno más adelantado que otros, pero esperemos lo más pronto posible tener novedades». Explicaba que el arranque del fútbol profesional, así como en las últimas semanas «el mercado se mueve mucho más».

Haciendo una comparativa con el mercado de verano, el hecho de esperar hasta las últimas semanas no fue positivo, pues aquellos jugadores que llegaron más tarde no terminaron aportando lo que se esperaba de ellos. Entiende que las circunstancias no son las mismas porque «el año pasado hubo que hacer 19 fichajes y en este se han quedado 10, con la vuelta de Gio, de la temporada pasada».

Con respecto a las presentaciones en sí, fue el turno del defensa zurdo Chechu Martínez y del portero Bence Juházs. Martínez, que llega procedente del Tarazona, donde estuvo a las órdenes de Juanma Barrero, reconocía que tanto el entrenador como su segundo Sergio Cano «me ayudaron mucho a también a tomar la decisión. Ellos son de aquí y me hablaron maravillas».

El defensa de 24 años explicaba que «Tiago yo estoy acostumbrado prácticamente toda la vida a jugar de lateral izquierdo. He jugado también esta temporada decentral izquierdo y la verdad es que no tengo una posición específica, donde el míster decida ponerme, ahí estaré».. Reconocía que cuando supo del interés del club emeritense no se lo pensó mucho y con respecto a la circunstancia de que, de momento, todos los partidos de pretemporada hayan terminado en derrota indicaba que «como dice el míster, al final es pretemporada, los errores que tengamos que tener, los tenemos que tener en pretemporada y la verdad es que elequipo está muy tranquilo».

Juhazs

El meta húngaro de 21 años Bence Juházs indicaba estar «muy feliz en Mérida», con la intención «de seguir creciendo en un nuevo ambiente y país». Reconocía que la presencia de su compatriota y también portero Adrián Csenterics le ha ayudado mucho «en la integración con los compañeros», aunque su primer objetivo es salvar cuanto antes el hándicap del idioma. Explicó que fue el departamento de scouting del Brentford el que habló con su agente. Con respecto a la competencia, Bence indicaba que espera su oportunidad para «demostrar que tengo la capacidad para estar ahí y que todos puedan creer en mí».

El equipo sigue con su preparación de cara al inicio y disputará un nuevo partido amistoso este miércoles, a partir de las 10.30 horas, en el estadio Jesús Navas ante el Sevilla Atlético. El encuentro será a puerta cerrada, pero se verá en la página web del club hispalense.