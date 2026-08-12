Alonso y Busi: juventud y velocidad para el ataque del Don Benito

El Don Benito ha presentado este miércoles a Sergio Alonso y Lorenzo Busi, dos de las incorporaciones con las que el conjunto rojiblanco afronta su nueva temporada. Ambos jugadores llegan para reforzar el ataque de un equipo que continúa avanzando en su puesta a punto durante la pretemporada.

El director deportivo, Jorge Mendoza, ha definido a Sergio Alonso como un delantero de 22 años, sub-23 y formado en la cantera del Rayo Vallecano. De él ha destacado especialmente su velocidad, capacidad de trabajo y experiencia previa en la categoría, donde incluso ha conseguido ver portería.

Alonso ha asegurado encontrarse “muy contento” en sus primeras semanas en Don Benito, tanto por la acogida del club como por la adaptación a sus nuevos compañeros. El delantero reconoce la dureza de estas semanas de preparación, aunque se muestra satisfecho con las sensaciones que está dejando el equipo.

“Creo que vamos a dar mucha guerra este año”, ha afirmado el atacante, que considera que la plantilla está asimilando poco a poco el estilo de juego. También ha destacado el carácter competitivo del grupo ante una categoría que prevé exigente.

Conocimiento de la categoría

Junto a él ha sido presentado Lorenzo Busi, también nacido en 2004 y procedente del Ibiza. Mendoza lo ha definido como un extremo “muy rápido y habilidoso”, que además conoce la categoría y llega con el objetivo de aportar al ataque rojiblanco.

Busi ha señalado que el club le ha tratado “como si estuviera en casa” y también ha valorado positivamente su adaptación a Don Benito. El futbolista ha mostrado su ambición de aportar goles y asistencias, aunque sitúa como primera meta colectiva consolidar al equipo en la categoría y llevarlo “lo más alto posible”.

La presentación ha contado también con la presencia de Raúl Cortés, CEO de Bandas Cortés, quien ha mostrado su confianza en el proyecto deportivo y en la temporada que tiene por delante el conjunto dombenitense.

Cortés ha destacado la ilusión que percibe alrededor del club y ha animado a la afición a continuar respondiendo a la campaña de abonados. Según ha señalado, el Don Benito se encuentra ya alrededor de los mil socios y confía en que ese respaldo siga creciendo para ayudar al equipo a asentarse en la categoría e, incluso, “mirar más allá”.

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Semana de nuevos amistosos

Por otra parte, el conjunto que dirige José Carlos Prieto 'Canica' afronta una semana con dos encuentros amistosos para continuar preparando el inicio liguero del próximo mes de septiembre. Tras el regreso a los entrenamientos este miércoles, el cuadro calabazón se enfrentará el jueves al Zafra lejos del Vicente Sanz, mientras que el domingo recibirán la visita del Cabeza del Buey, una de las grandes revelaciones de la pasada temporada en Tercera Federación.