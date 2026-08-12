Brahim Díaz decide el Teresa Herrera en un partido gris

El Real Madrid volvió a levantar el Teresa Herrera por primera vez desde 2013. El conjunto blanco, el equipo más laureado de este histórico torneo de verano solo por detrás del propio Deportivo, conquistó su décimo título tras imponerse por 0-1 al conjunto gallego gracias a un solitario gol de Brahim.

José Mourinho sigue buscando la fórmula para sacar la mejor versión de su nuevo equipo, aunque el Madrid todavía está lejos de ofrecer lo que quiere el técnico portugués. En Riazor, los blancos firmaron una actuación gris y tuvieron dificultades para generar peligro ante un Deportivo recién ascendido. El triunfo llegó gracias a una contra de manual, marca de la casa de Mourinho. Sin Diomandé ni los internacionales españoles y franceses, el técnico volvió a apostar por un once muy similar al que ya se pudo ver ante el Ferencváros y la Fiorentina.

De portería a portería

En un partido con muy pocas ocasiones, Lunin puso la chispa justo antes del descanso. El guardameta ucraniano inició una rápida transición con un larguísimo lanzamiento con la mano que dejó completamente solo a Brahim. El malagueño realizó un gran control orientado, encaró a Leo Román y superó al portero del Deportivo con facilidad para marcar el único tanto del encuentro. En el conjunto gallego había muchas expectativas por volver a ver a Aubameyang frente al Real Madrid, pero el gabonés no pudo repetir el gol que ya logró ante los blancos durante su etapa en el Barcelona.

Tras el descanso, Mourinho movió la coctelera y dio entrada a jugadores como Carlos Espí, Trent Alexander-Arnold y Valverde. Precisamente el delantero procedente del Levante fue uno de los más destacados. Aprovechó una de las pocas pelotas que recibió dentro del área para marcar el segundo, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego en el momento del pase de Camavinga.

Lunin volvió a aparecer

El Deportivo se estiró en los minutos finales en busca del empate y de mantener vivo el torneo, pero el Real Madrid consiguió mantener a los gallegos lejos de su portería. Eso sí, Lunin volvió a ser protagonista con una gran intervención en los últimos minutos, cuando detuvo un remate a quemarropa de Loureiro. En un encuentro con muy pocas ocasiones, la efectividad de Brahim terminó decidiendo el título.

Mourinho sigue dando muchas oportunidades a Camavinga y Endrick, que volvieron a ser titulares ante el Deportivo. El francés disputó todo el encuentro y continúa sin ofrecer las mejores sensaciones a los aficionados. Camavinga formó en el doble pivote junto a Bernardo Silva y todo apunta a que el portugués tendrá que asumir un papel todavía más importante en la construcción si el Madrid no incorpora a un centrocampista organizador. Su capacidad para dar sentido a la circulación será clave en un centro del campo que todavía necesita encontrar su equilibrio.

Endrick, por su parte, disputó la primera mitad y cada vez parece más cerca de abandonar el Bernabéu. El brasileño apunta a una nueva cesión para continuar con su progresión lejos del Real Madrid.

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El conjunto blanco disputará este domingo su último amistoso de preparación ante el Schalke 04. Después llegará el momento de la verdad, con el estreno oficial de la temporada en el RCDE Stadium frente al Espanyol.

Fuente: Sport