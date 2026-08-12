Carlos Cinta, 'fichaje estrella' en Tercera con el Moralo

La Tercera Federación extremeña progresa en la pretemporada de sus dieciocho equipos a menos de un mes de su inicio liguero, previsto para el 6 de septiembre. Las diferentes plantillas van acercándose a su composición definitiva, con fichajes llamativos como cada verano.

De una parte aparecen equipos que se han renovado con un notable salto general de calidad, como es el caso del Jaraíz y el Villanovense; de otra, los que han conseguido llamar la atención haciéndose con la llegada puntual de nombres con prestigio. En este segundo grupo está el fichaje de Carlos Cinta por el Moralo; el emeritense pone fin a un periodo de inactividad con el objetivo de convertirse en la referencia ofensiva del Moralo. También es llamativa la llegada de Luismi Bueno al Cabeza del Buey, tras jugar la pasada temporada en el Jaraíz; nuevo destino para un futbolista acostumbrado a deleitar a diferentes aficiones con sus cualidades. Y un tercer nombre en este capítulo de "fichajes del verano" sería el de Juanjo Chavalés por el Zafra. Un recién ascendido se refuerza con el prestigio de un futbolista que viene de ascender con el Coria a Primera Federación.

El Moralo busca aficionados

Y el fichaje de Carlos Cinta (Mérida, 1998) es la punta de lanza del nuevo proyecto del club de Navalmoral de la Mata. Con la continuidad de José Antonio Ruiz como entrenador, que por primera vez trabaja en pretemporada en el Moralo en la que será su tercera liga; las dos anteriores fueron incompletas. Además, el presidente Horacio López se dirige ya a cumplir una década al frente del club; será su décima temporada tras llegar a la presidencia en 2017.

En declaraciones a El Periódico Extremadura, Horacio López se mostró preocupado por el apoyo de sus aficionados y la venta de abonos: "Hemos hecho de nuevo un gran esfuerzo para crear una plantilla competitiva, pero de momento no vemos que se refleje en la venta de abonos -afirma-. Necesitamos que los seguidores del Moralo estén con su equipo desde el principio, para que el proyecto deportivo tenga el soporte que necesita".

Muchas caras nuevas

Con este objetivo, la relación de fichajes estaría encabezada por Carlos Cinta, en una lista de catorce nuevas incorporaciones en la enésima renovación casi total del equipo moralo. El delantero emeritense lleva un año y medio de inactividad, tras su paso por el Compostela, y una trayectoria notable en la que mostró su capacidad anotadora en el Badajoz en Segunda Federación y el Mérida en Primera Federación.

El Moralo ha sido uno de los últimos equipos del grupo 14 de Tercera Federación en comenzar los entrenamientos de pretemporada. Este miércoles ha programado su primer amistoso ante el Trujillo en el Municipal Óliver Torres (20.30 horas). El próximo domingo visitará al Talayuela en el tradicional partido entre ambos clubes del Campo Arañuelo en el Trofeo Nuestra Señora de la Asunción. Posteriormente, el Moralo se enfrentará al Plasencia, Montehermoso, Guijuelo y Jaraíz. Frente a placentinos y jaraiceños lo hará en el recientemente creado Torneo Norte de Extremadura, que une a los tres únicos equipos de la provincia de Cáceres que jugarán esta temporada en Tercera.