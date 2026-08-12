Cobos se queda con la primera hora del Cacereño pese al 3-0 ante el Jaén

Julio Cobos prefirió quedarse con las sensaciones de buena parte del encuentro pese al 3-0 encajado por el Cacereño ante el Jaén en un nuevo amistoso de pretemporada. El entrenador destacó especialmente la respuesta de su equipo durante la primera mitad y hasta aproximadamente la hora de juego.

"Hemos hecho un muy buen primer tiempo. Once contra once, la verdad es que el equipo ha estado muy bien", valoró Cobos tras el encuentro.

El partido cambió en el minuto 34, cuando Nico Conesa fue expulsado y dejó al Cacereño con diez futbolistas. Aun así, el técnico consideró que el conjunto verde mantuvo un buen nivel durante bastantes minutos más. "Incluso 10 contra 11 hemos estado muy bien hasta que nos han metido el primer gol", explicó. Es llamativo al máximo que sea la segunda expulsión consecutiva de Conesa en partidos amistosos tras la del pasado fin de semana ante el Gévora.

Una prueba ante un rival de la misma categoría

A partir de ese tanto, el marcador y los cambios fueron modificando el desarrollo del encuentro y el Cacereño encontró más dificultades para sostener el ritmo mostrado hasta entonces.

"Después, con los cambios y demás, es verdad que ya nos ha costado un poco más", reconoció Cobos, que puso en valor el hecho de medirse a un rival de la misma categoría, aunque encuadrado en otro grupo.

Su balance se centró fundamentalmente en lo ocurrido antes de que el partido se decantara. "Creo que hemos hecho un partido hasta el minuto 60 más o menos bastante bueno", resumió Cobos, que encontró así argumentos positivos en otra prueba de preparación del Cacereño antes del inicio liguero. Antes, el próximo fin de semana, llega una cita de relieve con la final autonómica de la Copa Federación ante el Villanovense en Zafra. El club le ha puesto una enorme ilusión a esa competición como posible puerta a disputar la Copa del Rey.