Crecientes esperanzas en el Coria tras ganar al Unionistas

El entrenador del Coria, Rai Rosa, terminó satisfecho con la respuesta de su equipo en el triunfo por 0-2 ante Unionistas, en un nuevo ensayo de pretemporada frente a un rival de categoría. El técnico valoró especialmente la evolución de los suyos tras el descanso y la solidez defensiva mostrada durante buena parte del encuentro.

Rosa reconoció que el Coria tuvo más dificultades durante la primera mitad. Después de un buen inicio, Unionistas consiguió sentirse más cómodo con el balón y al conjunto celeste le costó tener continuidad en la posesión. "Más por no tener esa personalidad que les pido que por la presión rival", explicó el entrenador, que aun así destacó que su equipo apenas concedió ocasiones claras antes del descanso.

Una mejor segunda parte

La lectura cambió en la segunda mitad. El Coria ajustó la presión y, según su técnico, pasó a controlar mejor el partido. "Creo que en la segunda parte hemos sido superiores", señaló Rosa. El equipo amplió su ventaja hasta el 0-2 y tuvo incluso una ocasión clara de Iván para haber firmado el tercero.

El tramo final estuvo condicionado por los numerosos cambios y la entrada de varios juveniles. Unionistas acumuló entonces más llegadas y llegó a enviar un balón al larguero, aunque el entrenador del Coria puso el foco en los aproximadamente 70 o 75 minutos anteriores, en los que su equipo apenas sufrió cerca de su área.

"Ya no solo es la portería a cero", apuntó Rosa, satisfecho con la capacidad defensiva mostrada por sus jugadores. Para el técnico, el hecho de haber concedido pocas situaciones de peligro constituye "un buen síntoma de que el equipo está trabajando bien".

Minutos para los jóvenes

El encuentro también permitió seguir repartiendo minutos en una plantilla todavía corta. Calleja participó durante unos 20 minutos y, después de que Iñaki y Álvaro dejaran el terreno de juego al descanso, Alberto actuó como central. Rosa destacó su rendimiento y, de manera especial, la aportación de los futbolistas juveniles que están completando la pretemporada con el primer equipo.

El entrenador agradeció "el trabajo y la predisposición" de los jóvenes, que están disponiendo de oportunidades debido también al reducido número de efectivos. "El comportamiento de todos es ejemplar", afirmó antes de animarlos a continuar aprendiendo y aprovechando una experiencia que considera importante para su evolución.

Otra prueba ante el Extremadura

Rosa admitió igualmente que el volumen de entrenamientos y partidos comienza a notarse en algunos futbolistas, pero entiende esa carga como parte del proceso. "Estamos aprendiendo, analizando lo que hacemos mal, que son muchas cosas, y mejorando aquellas cosas que hacemos bien", resumió.

El Coria afrontará este viernes otra prueba exigente de pretemporada ante el Extremadura, rival con el que compartirá categoría esta temporada. Para Rosa será una nueva oportunidad de seguir introduciendo ajustes y acumulando trabajo antes del comienzo de la competición.