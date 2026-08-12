David Barroso, a la final del Europeo en 800 metros

David Barroso ya está en la final de los 800 metros del Campeonato de Europa de Birmingham. El segedano consiguió este miércoles la clasificación después de terminar tercero en su semifinal con un tiempo de 1:44.96, el mismo registro a centésimas que el segundo clasificado.

El atleta del Capex mejoró sensiblemente las prestaciones de la primera ronda, en la que había necesitado acudir a la repesca por tiempos. Esta vez estuvo desde el principio mejor situado y consiguió conservar fuerzas para responder en la parte decisiva de la carrera.

"He salido más rápido y me he colado mejor. En mitad de carrera me ha costado un poco más, ha habido bastantes golpes. Me han empujado, pero he llegado con fuerzas a los últimos 200 metros y me ha salido fenomenal", explicó Barroso poco después de cruzar la meta en declaraciones a Teledeporte.

Inicio de la carrera con Barroso tomando posiciones. / RFEA

Fuerzas para los últimos metros

El desarrollo de la semifinal confirmó precisamente una de las principales cualidades que había mostrado el segedano durante la temporada: su capacidad para mantener una última reserva en el tramo final. Después de una carrera con contactos y dificultades para encontrar posición, consiguió sostener el ritmo hasta la meta.

"He guardado fuerzas, como en el Campeonato de España. No sé de dónde las saco, pero he conseguido aguantar", señaló el atleta extremeño, que afrontaba la semifinal después del susto de la ronda inicial, cuando fue cuarto con 1:45.90 y tuvo que esperar al resto de series para conocer su clasificación.

El 1:44.96 de este miércoles supone además una mejora de casi un segundo respecto a aquella primera carrera y lo mantiene cerca del nivel que viene mostrando durante la temporada, en la que rebajó su marca personal hasta 1:43.60 y se proclamó campeón de España.

"Prefiero correr por la noche"

Superado el objetivo de alcanzar la final, Barroso dispondrá ahora de más de 24 horas de recuperación. El programa oficial del Europeo sitúa la carrera por las medallas este jueves a las 21.28 horas en Birmingham, 22.28 en España.

"En la final estaremos en la línea de salida. Tengo más de 24 horas de recuperación. Prefiero correr por la noche", afirmó tras conseguir el pase.

El otro español participante, Mohamed Attaoui, también se clasificó para la final tras terminar cuarto en la segunda semifinal.