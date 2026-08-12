"Es fantástico comprobar que todavía hay instituciones como la FJyD que apuestan por deportes minoritarios"

-2026 está siendo un año extraordinario para ti, con la medalla de oro conseguida en la Copa del Mundo de Innsbruck. ¿Qué valoración haces de la temporada hasta este momento y qué significó para ti ese éxito?

-Realmente 2026 está siendo un año extraordinario porque, de momento, solamente he tenido una competición y el resultado ha sido mejor de lo esperado. En ese sentido estoy muy contenta. Pero la temporada empieza ahora realmente, así que no hay nada hecho. Volver a subir al podio ha significado comprobar que, aunque el esfuerzo, la disciplina y la constancia no siempre tienen recompensa, en esta ocasión sí la tuvieron. La suerte también estuvo de mi parte y fue muy gratificante sentir que todo el trabajo había merecido la pena, aunque hay veces que no se ve y no se refleja siempre en los resultados. Subir al podio no significa necesariamente haber trabajado más que otras personas, igual que no conseguirlo no quiere decir que no hayas entrenado de la mejor manera posible.

-Después de tantos años compitiendo al máximo nivel, ¿qué ha cambiado en tu preparación o en tu forma de afrontar las competiciones?

-Creo que lo que más ha cambiado es mi forma de afrontar las competiciones. Ahora mismo es cuando más tiempo estoy dedicando a los entrenamientos, cuando más los disfruto y cuando mejor me siento físicamente. Me encuentro muy fuerte y eso supone una motivación extra para seguir creyendo en el trabajo, entrenar con ilusión y continuar mejorando.

-La paraescalada vive un momento de crecimiento muy importante. ¿Cómo estás viviendo esa evolución?

-La paraescalada está viviendo un crecimiento brutal. Con la incorporación del deporte a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028 se ha notado muchísimo en las últimas competiciones, y es muy bonito ver que cada vez somos más deportistas. Para mí esta evolución sería aún mejor si mi categoría estuviera incluida en los Juegos de 2028, pero no es así. De momento seguiré participando en las competiciones nacionales y asistiendo al mayor número posible de competiciones internacionales para las que sea convocada.

-¿Qué supone para ti contar con el apoyo de la Fundación Jóvenes y Deporte? ¿Qué representa llevar el nombre de Extremadura a todas partes?

-Contar con el apoyo de la Fundación este año ha sido una sorpresa muy agradable. Es fantástico comprobar que todavía hay instituciones que apuestan por deportes minoritarios y por deportistas que practicamos modalidades que quizá no generan tanta repercusión como otras. Además, este apoyo supone un impulso muy importante para afrontar todos los gastos que existen detrás del deporte de alto nivel: material, entrenamientos, viajes o concentraciones. Estoy muy agradecida y trabajo para que no se arrepientan de haber apostado por mí. Para mí es un orgullo llevar el nombre de mi tierra a todas partes, porque siempre se me llena la boca de cuando hablo de Extremadura y de mi pueblo. Presumo muchísimo de la tierra en la que he tenido la suerte de nacer porque me siento muy afortunada. Creo que Extremadura sigue siendo una gran desconocida, aunque a veces, cuando disfruto de mi pueblo, de la garganta y de nuestros paisajes, pienso que quizá tampoco hace falta que todo el mundo la conozca.

-¿Qué mensaje enviarías a los niños y niñas que te ven como un referente?

-Siempre digo lo mismo: independientemente de las capacidades que tengamos, debemos intentar quitarnos el miedo de la cabeza y eliminar esos límites que muchas veces nos ponemos nosotros mismos. Hay que animarse a probar, no tener miedo a caerse y hacer toda la fuerza posible para levantarse siempre. También es muy importante rodearnos de personas que nos impulsen a intentarlo. Muchas veces lo verdaderamente importante no es conseguir el objetivo, sino tener el valor de intentarlo.

-¿Cuáles son tus grandes objetivos para lo que queda de temporada?

-El principal objetivo llega a finales de agosto, cuando disputaremos conjuntamente el Campeonato de Europa y una prueba de la Copa del Mundo. Mi intención es hacerlo lo mejor posible y, por supuesto, soñar con otro oro, porque soñar es gratis. Sé que es muy complicado, pero ahora también soy consciente de que no hay imposibles y eso me motiva muchísimo. Después llegarán las competiciones nacionales: el Campeonato de Extremadura, el Supercampeonato de España en Cáceres y otras pruebas en Burgos y Barcelona. El final de temporada viene muy cargado.