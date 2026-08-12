Fran Beltrán destaca la solidez defensiva del Mérida tras el empate ante el Sevilla Atlético (0-0)

El Mérida continúa avanzando en su preparación de cara al inicio liguero y lo hace dejando buenas sensaciones en el apartado defensivo. El conjunto romano empató sin goles ante el Sevilla Atlético en su quinto encuentro de pretemporada, un resultado que Fran Beltrán valoró de manera positiva, especialmente por la evolución que está mostrando su equipo en el trabajo colectivo.

El técnico emeritense puso el foco en la mejoría respecto a la pasada temporada, cuando, según explicó, el equipo sufría más cuando defendía en bloque y quedaba expuesto a las transiciones rivales. En este periodo de preparación, sin embargo, el entrenador considera que se está dando un paso adelante. "Creo que en esta pretemporada estamos defendiendo muy bien en situaciones de bloque medio, estamos mejorando mucho colectivamente", señaló.

El empate a cero sirvió además para reforzar esa línea de trabajo. "Una portería a cero, y más en estas circunstancias, te refuerza el trabajo que están haciendo los chicos, el trabajo que está haciendo permanentemente la línea defensiva", apuntó Beltrán, que destacó la importancia de seguir insistiendo en los conceptos defensivos.

Once inicial del Mérida. / AD MÉRIDA

Gestión de las cargas ante las numerosas bajas

El encuentro ante el filial sevillista estuvo condicionado por las numerosas ausencias y por la necesidad de administrar los minutos de varios jugadores. Beltrán reconoció que la acumulación de partidos en pocos días ha obligado al cuerpo técnico a extremar las precauciones.

"Seguramente no era la semana para hacer dos partidos y menos con dos días", explicó el entrenador, que confirmó que algunos futbolistas no participaron por molestias y que otros fueron dosificados para evitar riesgos. La prioridad, en este momento de la pretemporada, pasa por llegar en las mejores condiciones al inicio de la competición.

"Ahora la prioridad es controlar las cargas, mejorar tácticamente al equipo, que los jugadores vayan conociéndose, que se sientan frescos muy por encima del resultado", afirmó.

El técnico también puso en valor la participación de los futbolistas de la cantera, que están teniendo protagonismo durante estos encuentros de preparación. Beltrán destacó que los jóvenes están "muy integrados" y que en Sevilla tuvieron la oportunidad de medirse a un filial de Primera División y competir ante algunos de los talentos sub-23 del fútbol español.

Gio se refresca. / AD MÉRIDA

Buen estreno de Gio

Uno de los nombres propios del encuentro fue Gio, que disputó sus primeros minutos con el equipo. Beltrán se mostró satisfecho con su rendimiento y explicó que los problemas físicos habían condicionado el tramo final de la pasada temporada.

"Lo he visto muy bien", repitió el técnico, que recordó que las últimas jornadas del futbolista en el Mérida estuvieron marcadas por molestias en las rodillas y posteriormente por un problema en los isquiotibiales.

El entrenador considera que, si consigue mantenerse físicamente bien, Gio puede convertirse en una pieza importante para el equipo. "Es un jugador que surfea por el campo, que se desplaza a mucha velocidad, que es muy fuerte en el uno contra uno y es un plus que vamos a tener", destacó.

Además de sus condiciones individuales, Beltrán valoró especialmente su integración colectiva después de su regreso.

La asignatura pendiente, el ataque

Aunque la evolución defensiva está siendo uno de los aspectos más destacados de la preparación, el técnico emeritense también tiene claro dónde debe seguir creciendo el equipo. El Mérida necesita mejorar su producción ofensiva y generar más peligro en los metros finales.

"Tenemos que mejorar en ataque, tenemos que generar más ocasiones, contraatacar mejor, tener más pausa, pero ser más agresivos", reconoció Beltrán.

El entrenador, no obstante, se mostró satisfecho con la respuesta de sus futbolistas en un contexto exigente y con altas temperaturas. Puso como ejemplo el esfuerzo realizado durante el tramo final del encuentro, destacando que algunos jugadores fueron capaces de mantener un alto nivel físico hasta el final.

El Mérida encara ahora sus últimos compromisos de preparación antes de centrar todos sus esfuerzos en el estreno liguero. Para Beltrán, estos días deben servir para seguir corrigiendo aspectos tácticos, recuperar a los jugadores y terminar de ensamblar un equipo que, por el momento, está ofreciendo señales positivas en una de las facetas que el técnico considera fundamentales: la solidez defensiva.

"Creo que colectivamente y sobre todo en fase defensiva, el equipo está haciendo un trabajo muy, muy bueno en esta pretemporada", sentenció.

En agosto, tres citas en el Romano

Al mes de agosto le quedan tres fines de semana y en los tres juega el Mérida en casa: dos partidos de pretemporada y el inicio liguero.

Después del choque de este miércoles en Sevilla, el cuadro de Beltrán recibirá este viernes al Alcorcón (20.00 horas), para después acumular ocho días sin encuentros hasta recibir al Recreativo de Huelva el próximo sábado, como último choque antes del debut en liga, el día 29 a las 19.15 horas ante el Fabril.