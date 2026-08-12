Baloncesto. Liga Femenina Challenge
Laura Salmerón continuará una temporada más en el Al-Qázeres
La escolta catalana disputará la temporada 2026/27 con el conjunto cacereño después de incorporarse al equipo durante la segunda mitad del pasado curso
El Al-Qázeres anunció este miércoles la renovación de Laura Salmerón para la temporada 2026/27, por lo que la escolta catalana continuará en la plantilla que volverá a competir en Liga Femenina Challenge.
Salmerón, de 1,73 metros, llegó a Cáceres durante la pasada temporada procedente del Santfeliuenc y se incorporó a la rotación exterior del conjunto cacereño durante la segunda mitad del campeonato. Su continuidad permitirá al técnico contar desde el inicio del curso con una jugadora que ya conoce el equipo y la categoría.
Durante su etapa con el Al-Qázeres disputó 19 partidos, con una media de 20 minutos y 27 segundos en pista. Sus números fueron de 5,4 puntos, 2,3 rebotes y 1,5 asistencias por encuentro, además de un 37,7% de acierto desde la línea de tres puntos.
Experiencia en España y Estados Unidos
Antes de llegar a Cáceres, la jugadora catalana pasó por el Femení Sant Adrià y el Advisoria Maresme en Liga Femenina 2. Posteriormente inició su etapa universitaria en Estados Unidos con Loyola Maryland.
En su último curso universitario promedió 13,9 puntos por partido durante la fase regular y terminó como líder de Loyola en puntos, triples, asistencias y recuperaciones. Ese rendimiento le permitió ser incluida en el tercer mejor quinteto de la Patriot League.
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