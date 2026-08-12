Luka Lecic: “Mi promesa es aportar mucho trabajo al equipo”

Montenegrino, de enorme talla y con hambre de ser importante en el fútbol. Si miráramos 30 años atrás nos acordaríamos claramente de Iglor Gluscevic en el Extremadura, durante mucho tiempo uno de los jugadores más carismáticos en Almendralejo y que, finalmente, se convirtió en el traspaso más alto que hizo el Extremadura en sus años dorados. Casi 500 millones de las antiguas pesetas al Sevilla. Ahora, al Extremadura, llega otro montenegrino. También con hambre y talla: Luka Lecic.

El Extremadura lo ha presentado oficialmente sobre el césped del estadio Francisco de la Hera. El joven centrocampista, que llega del Burgos, afronta su llegada a Almendralejo con hambre, ilusión y el objetivo de hacerse un hueco en Primera Federación.

Sus primeros días están siendo de adaptación a una exigencia superior a la que encontró la pasada campaña. «Los compañeros me aceptaron muy bien desde el primer día», explicó Lecic, que se reconoce como uno de los más jóvenes del vestuario y dispuesto a aprender de los futbolistas con mayor experiencia. «Me hace mucha ilusión escuchar a los que son mayores que yo y que me pueden ayudar dentro y fuera del campo». El montenegrino también ha percibido rápidamente el salto competitivo: «Aquí hay mucho más ritmo, con balón y sin balón, así que poco a poco me estoy acostumbrando».

La confianza que el club depositó en él resultó determinante para aceptar la propuesta. Lecic desveló que mantuvo una videollamada con responsables deportivos y el entrenador, David Rocha, en la que conoció de primera mano el proyecto. «Me dio muchísima ilusión y confianza sentir que de verdad me querían. Es lo que siempre pido cuando voy a un sitio, sentir que alguien me quiere y que me va a dar confianza», aseguró. Las referencias sobre el vestuario también terminaron de convencerle: «Me dijeron que había un buen vestuario y tenían mucha razón. Desde ahí empezó todo. No tenía muchas dudas, solo ganas de venir».

Sobre el césped, Lecic se presenta como un mediocentro de trabajo, recorrido y sacrificio, aunque también con capacidad para participar en la construcción del juego. «Suelo correr mucho, defender mucho y tengo buenos pases cortos y largos», señaló. Además, se muestra dispuesto a incorporarse a zonas más adelantadas cuando lo requiera el equipo. Pero si hay una característica que quiere poner al servicio del Extremadura es el esfuerzo: «Mucho trabajo, es lo que me encanta», resumió el nuevo jugador azulgrana.

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Uno de sus grandes deseos es descubrir ahora un Francisco de la Hera lleno. Lecic ya había visto imágenes del ambiente del estadio, entre ellas las correspondientes a grandes encuentros de Copa del Rey, y reconoce que aquello despertó su curiosidad antes de llegar. «No puedo esperar al día en el que venga mucha gente y empiece la Liga», confesó. La primera impresión al pisar el estadio tampoco le decepcionó: «El primer día, solo con verlo aunque estuviera vacío, me dieron muchas ganas de jugar aquí delante de toda esa gente. Es un estadio espectacular».