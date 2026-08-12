Pol Monés completa el perímetro del BCBadajoz

El Vítaly La Mar BCBadajoz continúa inmerso de lleno en el proceso de reestructuración de su plantilla tras el ascenso a Segunda FEB. El conjunto pacense ha cerrado la incorporación de Pol Monés, escolta barcelonés de 23 años y 1,93 metros, que se convierte en el décimo jugador confirmado para el proyecto dirigido por Pablo Cuevas.

Monés llega procedente del CB Navas, donde la pasada temporada firmó unos promedios de 12 puntos, 3,5 rebotes, 2,3 asistencias y 10,3 de valoración por encuentro. Su incorporación refuerza el juego exterior de un equipo que ya cuenta con nombres como Lloyd Bryan Jr., Adrián del Cerro, Josh Nwankwo, Álvaro Merlo, Nikola Rakocevic y Jordan Kellier, además de los renovados Pablo Osés, Alberto Díaz y Sherif Idris.

Formación en Cataluña y paso por Extremadura

El nuevo escolta del BCB se formó en las categorías inferiores del CB Hospitalet y ha desarrollado buena parte de su trayectoria entre Cataluña y Extremadura. En su recorrido figuran clubes como Sferic Terrassa, Cerdanyola, CBA y San Antonio Cáceres, antes de recalar en el CB Navas.

Entre sus experiencias formativas destaca además su participación en el Torneo Junior de Hospitalet, donde tuvo la oportunidad de enfrentarse a algunos jugadores que posteriormente han alcanzado la NBA, como Josh Giddey, Bennedict Mathurin o Dyson Daniels.

Monés destaca por su versatilidad y capacidad para jugar en diferentes situaciones del perímetro, con el lanzamiento de tres puntos como uno de sus principales argumentos. Sus características ofrecen a Pablo Cuevas una alternativa más para un juego exterior que continúa tomando forma de cara al salto de categoría.

El jugador catalán afronta su llegada a Badajoz con ilusión y convencido del potencial del proyecto. «Estoy agradecido por la oportunidad», señaló en declaraciones al club, antes de mostrar sus expectativas para el nuevo curso. «Estoy ilusionado con la temporada que tenemos por delante. Seguro que será un gran año de crecimiento tanto personal como colectivo y cumpliremos todos los objetivos propuestos», confesó.

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Con la llegada de Monés, el BCB alcanza los diez jugadores confirmados para una temporada que supondrá su regreso a Segunda FEB y el estreno del nuevo proyecto en una categoría de mayor exigencia.

Fuente: La Crónica de Badajoz