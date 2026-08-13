Asientos nuevos, otro mural y un Francisco de la Hera de gala para el Extremadura

El Extremadura persigue la excelencia y quiere más. Poco a poco, el estadio Francisco de la Hera se sigue poniendo guapo para su estreno en Primera Federación. Este sábado, a las 21.00 horas, ya tendrá su primer cartel con el I Trofeo Mercoguadiana que mide al Extremadura ante el Recreativo de Huelva. Y, para ese día, volverá a lucir sus mejores galas.

El club continúa trabajando en la mejora y puesta a punto del estadio y durante esta semana está llevando a cabo una importante actuación sobre las 11.580 butacas, que están siendo renovadas para recuperar su color rojo original y conseguir que las diferentes gradas vuelvan a lucir como nuevas.

La actuación está siendo realizada por Servifex, partner oficial del Extremadura, y está suponiendo un cambio considerable en la imagen general de las instalaciones deportivas. Los trabajos avanzan a buen ritmo y ya han quedado prácticamente finalizadas las zonas de Tribuna y Preferencia, centrando ahora las labores en los fondos del Francisco de la Hera. Podría estar todo listo ante el Recreativo.

El cambio de color de los asientos reflejado en la grada de Fondo Norte del estadio Francisco de la Hera / Rodrigo Morán

Esta intervención forma parte del conjunto de mejoras que el Extremadura está impulsando en el Francisco de la Hera, contribuyendo de forma directa a la conservación, modernización y mejora de las instalaciones deportivas de Almendralejo.

Nuevo mural

En ese afán porque todo luzca cada vez mejor, el club está diseñando un nuevo mural con graffiti que se sitúa en la esquina exterior de la grada de Preferencia con Fondo Norte, de gran tránsito de personas y vehículos. Ahí aparece ahora la imagen de Gio Zarfino, héroe local, que quedará impreso a la pared como una leyenda para los aficionados.

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Todo esto ocurre durante una semana de dos partidos para el Extremadura. El primero de ellos, este viernes, le mide al Coria en La Isla en una antesala de lo que será un derbi de Primera Federación. Sólo Fran Rosales, lesionado, se pierde este partido en el cuadro azulgrana.