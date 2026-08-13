El Badajoz arrolla al SP Herrera en su tercer amistoso

El Badajoz volvió a ofrecer buenas sensaciones en su preparación con una contundente victoria ante el SP Herrera (0-9). El conjunto blanquinegro impuso su superioridad desde los primeros compases y dejó prácticamente resuelto el encuentro al descanso, al que llegó con un 0-4, antes de completar la goleada tras la reanudación.

Borja Domingo lideró el vendaval

El delantero fue el gran protagonista de la primera mitad. Borja Domingo abrió el marcador en el minuto 7, al rematar un centro de Bermu, y apenas seis minutos después volvió a encontrar la portería local tras una gran acción individual de Aquiles.

El atacante tuvo incluso la oportunidad de ampliar su cuenta poco después, pero el guardameta del Herrera respondió a un potente disparo. No pudo evitar, sin embargo, el tercer tanto de Borja en el minuto 25, que completaba su triplete en apenas 18 minutos.

El Badajoz continuó dominando y encontró el cuarto antes del descanso. Aquiles Mansilla aprovechó un preciso pase filtrado de Carlos Bravo para hacer el 0-4 en el minuto 33. La primera parte también dejó como nota negativa la lesión de Ángel Guerrero, que tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 35.

Tras el descanso, Miguel Ángel Ávila introdujo cambios y el guion apenas varió. El Herrera tuvo una buena ocasión en una contra nada más comenzar, pero Iván Morales respondió con una intervención acertada.

Más goles tras el descanso

El Badajoz mantuvo la intensidad y siguió generando ocasiones. Borja Domingo completó su póker en el minuto 56, después de recibir un pase de Manu Hernández, antes de abandonar el campo junto a otros seis compañeros en una nueva tanda de cambios.

El carrusel de sustituciones no frenó el ritmo ofensivo de los pacenses. Álex Alegría hizo el 0-6 en el minuto 65, tras culminar una buena combinación por banda con Manu, y Jorge Barba amplió la diferencia en el 77.

La recta final todavía deparó dos tantos más. Guille Perero convirtió el 0-8 con un potente disparo en el minuto 83, mientras que Edu López puso la guinda al encuentro con el definitivo 0-9 en el último minuto.

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El Badajoz cierra así otro compromiso de preparación con una goleada de nueve tantos y una nueva muestra de su potencial ofensivo, en un encuentro dominado de principio a fin por el conjunto blanquinegro. El equipo de Miguel Ángel Ávila afrontará su cuarto compromiso este sábado, fecha en la que recibirá al Linares en el Nuevo Vivero a las 20.30.

Fuente: La Crónica de Badajoz