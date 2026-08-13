El Cacereño quita hierro a las dos expulsiones consecutivas de Nico Conesa

Las dos expulsiones consecutivas de Nico Conesa en los partidos de pretemporada ante el Gévora -en la semifinal de la fase regional de la Copa Federación- y el Jaén no preocupan especialmente al Cacereño. Francis Bordallo, director deportivo del club verde, restó trascendencia este jueves a una situación llamativa y sumamente inhabitual en un jugador que, según explicó, nunca había visto una tarjeta roja durante su carrera.

Bordallo sí admitió que Conesa se sobrepasó en las protestas al árbitro en la primera de ellas. "Creo que se confundió y él es consciente de ello", señaló. Sobre la segunda dejó más margen a la interpretación: la consideró quizá "un poco excesiva" como castigo a una dura entrada, aunque concedió que la acción también podía entenderse como expulsión. En cualquier caso, resumió las dos rojas como una "simple coincidencia".

Bordallo sale en defensa de Conesa

El responsable deportivo aprovechó la pregunta para defender el compromiso del mediocentro con el Cacereño. Recordó que fue el primer fichaje que llegó en el mercado de invierno de la pasada temporada, cuando el equipo ocupaba la última posición y estaba a cinco puntos de la permanencia. "Fue el primero que se subió a ese barco", afirmó Bordallo.

Nico Conesa, en el momento anterior a ser expulsado ante el Gévora. / Carlos Gil

También aludió a las informaciones publicadas este verano que apuntaban a que el futbolista podía estar buscando otro destino, algo que negó y que, a su juicio, pudo generarle cierta presión. "Aquello fue un bulo y él no lo ha pasado bien", aseguró el director deportivo, que planteó la posibilidad de que Conesa esté algo "sugestionado, presionado o alterado" y explicó que desde el club tratan de tranquilizarlo.

Bordallo mostró, en cualquier caso, plena confianza en que el episodio quede atrás y en la importancia que tendrá el futbolista durante la temporada: "Va a ser un jugador muy importante para nosotros, no me cabe duda".

Dos caras nuevas... y otra no

La cuestión de Conesa precedió a la presentación oficial, en las instalaciones de El Perú Cáceres Wellness, de Ignacio Tellechea, Germán García y Marcos Sevila, tres de los refuerzos del Cacereño para su segunda temporada en Primera Federación.

Tellechea, Jorge Azcona -gerente de El Perú Cáceres Wellness-, Marcos Sevila y Germán García. / CP CACEREÑO

Para Tellechea se trata de una vuelta. El atacante ya pasó por Cáceres hace dos temporadas y viene de lograr un ascenso con el Real Unión. Bordallo destacó especialmente su polivalencia, aunque explicó que ahora lo ve más asentado como extremo que en su primera etapa, cuando llegó con un perfil más próximo al delantero. A esa posición en banda suma, según el director deportivo, una capacidad goleadora adquirida durante sus años jugando más cerca del área.

El propio jugador reconoció que no tuvo demasiadas dudas cuando recibió la llamada del Cacereño. "Me encanta la ciudad de Cáceres, me encanta el club y sé que es un club muy bueno en el que estoy muy a gusto", explicó.

En lo deportivo, aseguró sentirse cómodo ocupando varias posiciones, aunque considera que es en la banda donde puede aportar más por su capacidad para repetir esfuerzos, ayudar defensivamente al lateral, aparecer por dentro y llegar desde segunda línea.

Germán García busca hacerse un sitio

También inicia una nueva etapa Germán García, guardameta de 22 años formado en la cantera del Betis. Será su primera experiencia lejos del club en el que creció futbolísticamente y eligió Cáceres atraído, según explicó, por el interés mostrado desde el primer momento. "Lo veía como un reto muy bonito, exigente", señaló.

El portero destacó su juego con los pies como una de sus principales características y asumió con naturalidad la competencia por la titularidad. Su intención, dijo, es que exista una "rivalidad sana" con Diego Nieves y dejar después la decisión en manos de Julio Cobos.

Sevila, recorrido para el lateral izquierdo

Marcos Sevila, por su parte, llega procedente del Espanyol B para reforzar el lateral izquierdo. Bordallo lo definió como un futbolista potente físicamente, fuerte en los duelos y con recorrido para ocupar todo el carril.

El defensa explicó que la confianza transmitida por el Cacereño desde el comienzo resultó decisiva para aceptar la propuesta de un club en el que percibe un proyecto en crecimiento.

Afrontará además su estreno en Primera Federación. Se definió como un jugador capaz de repetir esfuerzos y contundente defensivamente, pero con posibilidades de sumar también en ataque mediante los centros y el balón parado. "Primero tenemos que defender y luego atacar", resumió antes de mostrarse confiado en las posibilidades del equipo en una categoría que reconoce "muy dura" y "muy difícil".

Los tres futbolistas se mostraron además muy ilusionados con la final de la Copa Federación, que el Cacereño disputará este domingo en Zafra ante el Villanovense.