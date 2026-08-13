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Fútbol. Primera Federación

Coria y Extremadura, los dos recién ascendidos extremeños, se citan en La Isla

El club local ve el amistoso como un 'simulacro' para la competición oficial

Alberto Trapero, último fichaje del Coria.

Alberto Trapero, último fichaje del Coria. / E. P. E.

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E. P. E.

Coria

Coria y Extremadura, los dos equipos extremeños que acaban de ascender a Primera Federación, se enfrentan este viernes en el estadio La Isla a partir de las 19.30 horas en un amistoso que tendrá un componente añadido. El club cauriense ha bautizado la cita como «Simulacro Extremadura» y aprovechará el partido para poner a prueba buena parte del dispositivo previsto para sus compromisos en la nueva categoría.

Debutará Alberto Trapero, central vigués de 27 años y 1,90 metros que se incorpora al Coria para reforzar la defensa. Es diestro, fuerte en el juego aéreo y contundente en defensa. Procedente del AC Bellinzona, de la Segunda División suiza, después de una trayectoria en la que también ha pasado por clubes como Recreativo de Huelva, Sabadell o Atlético Sanluqueño y ha acumulado experiencia en Primera Federación.

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