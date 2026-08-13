Coria y Extremadura, los dos recién ascendidos extremeños, se citan en La Isla

Coria y Extremadura, los dos equipos extremeños que acaban de ascender a Primera Federación, se enfrentan este viernes en el estadio La Isla a partir de las 19.30 horas en un amistoso que tendrá un componente añadido. El club cauriense ha bautizado la cita como «Simulacro Extremadura» y aprovechará el partido para poner a prueba buena parte del dispositivo previsto para sus compromisos en la nueva categoría.

Debutará Alberto Trapero, central vigués de 27 años y 1,90 metros que se incorpora al Coria para reforzar la defensa. Es diestro, fuerte en el juego aéreo y contundente en defensa. Procedente del AC Bellinzona, de la Segunda División suiza, después de una trayectoria en la que también ha pasado por clubes como Recreativo de Huelva, Sabadell o Atlético Sanluqueño y ha acumulado experiencia en Primera Federación.