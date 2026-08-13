David Barroso, cuarto: «Me voy con la espinita clavada»

El extremeño David Barroso se quedó este jueves a solo cuatro centésimas de subir al podio en la final de los 800 metros de los Campeonatos de Europa de atletismo de Birmingham. Originario de Zafra y atleta del Capex, terminó cuarto con un tiempo de 1:45.75, inmediatamente por detrás de Mohamed Attaoui, bronce con 1:45.71.

El título continental fue para el irlandés Mark English, mientras que el croata Marino Bloudek consiguió la medalla de plata. Por detrás, Attaoui y Barroso protagonizaron la pelea por el tercer cajón de un podio que se le escapó por muy poco al segedano.

"Me voy con la espinita clavada. La he visto muy cerca, pero me he quedado fuera", reconoció Barroso nada más terminar la carrera en declaraciones a Teledeporte. La decepción inmediata por haber rozado la medalla convivía, sin embargo, con la satisfacción por el resultado de Attaoui. "Estoy contento al menos con el tercer puesto de Moha. Ha tenido un muy buen detalle cuando ha venido al final con la bandera conmigo. Somos rivales en la pista, pero amigos fuera", explicó.

A la estela de Attaoui

Barroso quiso estar desde el principio en la zona delantera y durante buena parte de la prueba encontró una referencia precisamente en el atleta español. "Me quise colocar adelante desde el principio. He ido cómodo a la cola de Moha casi toda la carrera. He corrido bastante bien", analizó.

David Barroso. / TOLGA AKMEN

El cuarto puesto supone otro paso adelante en la temporada de mayor crecimiento del extremeño. Barroso llegó a Birmingham después de proclamarse campeón de España de los 800 metros y con una mejor marca personal de 1:43.60, conseguida este mismo verano.

A las órdenes de José Ángel Rama, el atleta de Zafra no quiso ponerse techo después de quedarse tan cerca de su primera medalla en un gran campeonato. "No sé hasta dónde voy a llegar. Voy a seguir trabajando para mejorar", señaló.

Un cuarto puesto para valorar

La valoración más reposada llegará después. "Mañana, en frío, valoraré mucho más el cuarto puesto, lo que conlleva y lo que significa. Estoy contento con la carrera y con la temporada que llevo", añadió Barroso.

Mark English llega triunfador a la meta. / RFEA

Su actuación prolonga una temporada en la que ya se había proclamado campeón de España y había conquistado el oro de los 800 metros en el Campeonato Iberoamericano.

La jornada dejó además otra medalla para el atletismo español. Marta García consiguió la plata en los 5.000 metros, solo superada por la italiana Nadia Battocletti.