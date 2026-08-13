David García Zurita, a por todas con el 4x400

David García Zurita todavía tiene trabajo por delante en Birmingham. Cuatro días después de terminar quinto con España en la final del 4x400 mixto, el atleta pacense afronta este viernes una nueva oportunidad en el Campeonato de Europa, ahora con el relevo masculino. La primera ronda comenzará a las 12.05 horas, horario peninsular español, y de las 16 selecciones participantes saldrán las ocho que disputarán la final del domingo.

La composición del cuarteto español para la eliminatoria deberá concretarse entre los atletas inscritos para el relevo, por lo que la presencia de García Zurita entre los cuatro elegidos no puede darse todavía por segura. Sí llega, en cualquier caso, con el aval de haber competido ya en Birmingham y con una experiencia internacional considerable pese a sus 21 años. La RFEA lo incluye entre los atletas españoles que han participado en Europeos sub-18, sub-20, sub-23 y absoluto.

García Zurita abrió el pasado lunes el relevo español del 4x400 mixto, completado por Paula Sevilla, Asabu Pinés y Blanca Hervás. España terminó quinta con 3:12.29, tercera mejor marca nacional de siempre, en la primera final que disputó la selección española en estos Europeos.

García Zurita durante su participación en el Campeonato de España. / Cedida

En buen momento

Aquella carrera permite al pacense llegar al relevo masculino con una primera toma de contacto competitiva con el Alexander Stadium. Su experiencia en pruebas por equipos tampoco es nueva. El pasado año se proclamó campeón de Europa sub-23 de 4x400 en Bergen, formando junto a Ángel González, Markel Fernández y Gerson Pozo un cuarteto que corrió en 3:02.02 y estableció el récord de Europa sub-23.

Esta misma temporada también participó con España en los Mundiales de Relevos de Gaborone, una cita en la que el equipo español consiguió la clasificación para el Mundial de Pekín 2027. Su experiencia incluye además los Juegos Olímpicos de París y anteriores campeonatos de Europa.

Ocho billetes para el domingo

España afronta la primera ronda entre 16 equipos y con ocho puestos disponibles para la final. El relevo español llegó a Birmingham sexto en el listado clasificatorio continental, gracias a la suma de sus dos mejores registros, 3:00.26 y 3:01.37. Por delante aparecieron Bélgica, Países Bajos, Portugal y Francia, además de Gran Bretaña como país anfitrión.

Esos antecedentes colocan a España con argumentos para pelear por la clasificación, aunque sin margen para demasiados errores en una prueba en la que las composiciones de los relevos pueden variar considerablemente entre una ronda y otra. El primer objetivo será estar entre los ocho finalistas y dejar para el domingo cualquier aspiración mayor.

Para García Zurita el reto es doble: entrar primero en el cuarteto que dispute la eliminatoria y contribuir después a que España se gane otra carrera en Birmingham. Si el relevo supera la ronda, la final se celebrará el domingo a las 22.48 horas en España.

A sus 21 años, el pacense continúa acumulando presencia en un relevo español en pleno proceso de renovación.