El Mérida incorpora a Adrián Salguero antes de recibir al Alcorcón

El Mérida anunció este jueves el fichaje de Adrián Salguero, lateral derecho de 23 años que llega procedente del Juventud Torremolinos. El futbolista firma para la temporada 2026-27 con opción a prolongar su contrato un curso más y amplía las alternativas defensivas de Fran Beltrán a pocas semanas del comienzo de la competición.

Natural de El Vendrell (Tarragona), Salguero puede actuar también como defensa central y cuenta con experiencia en las canteras y estructuras de clubes como Cádiz, Sabadell, Espanyol y Nástic de Tarragona. Su incorporación se produce justo antes de un nuevo ensayo para los romanos.

El Alcorcón, siguiente prueba

El Mérida recibirá este viernes al Alcorcón en el estadio Romano José Fouto, a partir de las 20.00 horas, en otro amistoso destinado a seguir ajustando piezas en la recta final de la preparación.

Los de Fran Beltrán llegan después de empatar sin goles este miércoles ante el Sevilla Atlético en el estadio Jesús Navas. En el amistoso anterior, disputado el pasado viernes, cayeron 3-0 ante el Leganés en Butarque, en otro test frente a un rival de superior categoría.

El encuentro ante el Alcorcón permitirá además al público emeritense volver a ver al equipo en el José Fouto antes de que comiencen los partidos con puntos en juego. El estreno liguero será el 29 de agosto ante el Fabril, a las 19.15 horas, también en el Romano.