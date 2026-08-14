David García Zurita se queda a ocho centésimas de la final europea con el 4x400 español

El extremeño David García Zurita se quedó este viernes a solo ocho centésimas de disputar una nueva final en los Campeonatos de Europa de atletismo de Birmingham. El pacense formó parte del relevo español masculino de 4x400 metros, que terminó cuarto en la segunda serie con un tiempo de 3:01.41 y no consiguió entrar en la lucha por las medallas.

España presentó un cuarteto formado por García Zurita, Ángel González, Juan José de la Rosa y Bernat Erta Majó. Los cuatro se quedaron a un solo puesto de la clasificación y, según destacó la Federación Española de Atletismo tras la carrera, a ocho centésimas del billete para la final.

La eliminación dejó, al menos, un registro significativo para el relevo español. El 3:01.41 supone la séptima mejor marca de la historia de España en los 4x400 metros masculinos, aunque esta vez no fue suficiente para prolongar su participación en Birmingham.

El cuarteto español, antes de la prueba. / RFEA

Segunda aparición de Zurita

Para García Zurita fue su segunda participación en estos Europeos. El atleta del Atletismo Badajoz-Extremadura ya había competido el lunes en la final del 4x400 mixto junto a Paula Sevilla, Asabu Pinés y Blanca Hervás. España terminó entonces quinta con 3:12.29, la tercera mejor marca española de siempre en esta modalidad.

El pacense realizó la primera posta de aquel relevo, que se mantuvo durante buena parte de la prueba en la pelea por los puestos delanteros antes de acabar en la quinta posición. Noruega se proclamó campeona por delante de Gran Bretaña y Países Bajos.

Su presencia en Birmingham prolonga la trayectoria internacional de uno de los principales velocistas extremeños de los últimos años. García Zurita, nacido en 2005 y perteneciente al Atletismo Badajoz-Extremadura, ya fue olímpico con el relevo español en París 2024 y posee una mejor marca de 45.43 en los 400 metros.

Además, el pasado año formó parte junto a Ángel González, Markel Fernández y Gerson Pozo del 4x400 que conquistó el oro europeo sub-23 con récord de Europa de la categoría, 3:02.02.