Fútbol. Amistoso
El Mérida coge fuerza ganándole al Alcorcón (2-1)
Carlos Doncel, que rompió la mala racha romana en los penaltis, marcó los dos tantos
El Mérida sigue avanzando en su puesta a punto y este viernes dio un paso más con una victoria por 2-1 ante el Alcorcón, rival también de Primera Federación aunque encuadrado en el grupo 2, con la que puso fin a una semana intensa. El conjunto romano venía además de empatar el miércoles frente al Sevilla Atlético (0-0) y, a dos semanas del estreno liguero frente al Fabril, ofreció algunas buenas sensaciones, sobre todo en una primera parte en la que supo aprovechar sus ocasiones para encarrilar un encuentro que terminó exigiéndole hasta el final.
Once con aspiraciones
Fran Beltrán alineó un once inicial bastante reconocible que bien podría ser el que se enfrentase al filial del Deportivo, pero todavía quedan dos semanas para eso y hay que seguir haciendo probaturas. El técnico eligió a Adrián Csenterics; Alejandro Jay, Nacho González, Fito, Hugo Sanz; Martín Solar, Gio; Antonio Aranda, Raúl Beneit, Carlos Doncel; Hallsson.
Al partido acudieron 1.060 espectadores y tuvo ya un arranque halagüeño al romperse una estadística que estaba resultando muy molesta: el Mérida llevaba seis penaltis consecutivos fallados -cinco de la temporada pasada y uno más de un amistoso reciente- y la racha la rompió Carlos Doncel en el minuto 7, transformando por fin desde los once metros.
El Alcorcón estaba mejor con la pelota, pero el Mérida era más eficaz y a la media hora de nuevo marcaba Carlos Doncel, esta vez a pase de un generoso Beneit. Con el 2-0 se llegó al descanso. Ya había debutado a esas alturas el último en llegar a la capital autonómica, Adrián Salguero, que ocupó el lateral derecho sustituyendo a Alejandro Jay.
Suspense al final
Arrancada ya la segunda parte, los dos equipos siguieron buscando con ímpetu la portería rival, pero no terminaban de encontrarla. A un tiro al poste de Hallsson por el Mérida le sucedió otro del Alcorcón. En los locales entraron Areso, Benny, Sofiane, Jota, Barbu y Marru.
Los madrileños le dieron emoción al choque al conseguir el 2-1 en el minuto 73 y tuvieron alguna ocasión para igualar el encuentro, pero no ocurrió y el Mérida puede marcharse contento a descansar durante el fin de semana.
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