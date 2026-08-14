El Al-Qázeres incorpora a Clara González para reforzar el juego exterior

El Al-Qázeres anunció este viernes el fichaje de Clara González para la temporada 2026/27 en Liga Femenina Challenge. La jugadora catalana, nacida en Girona, llega a Cáceres después de completar su etapa universitaria en Estados Unidos y reforzará principalmente la posición de base, aunque también puede desenvolverse como escolta.

González, de 1,73 metros, procede de Miami University, donde defendió la pasada campaña a los RedHawks y participó en los 35 encuentros del equipo. Cerró el curso con promedios de cuatro puntos y 1,5 rebotes. Uno de sus partidos más destacados llegó en el torneo de la Mid-American Conference, cuando anotó 17 puntos y convirtió cinco triples en la semifinal frente a Ohio.

Experiencia en el baloncesto universitario estadounidense

La nueva jugadora del conjunto cacereño cuenta con un recorrido amplio por el baloncesto universitario norteamericano. Antes de llegar a Miami pasó por Jacksonville State, donde durante la temporada 2024/25 promedió 8,3 puntos y tres rebotes por encuentro y terminó con un 35,6% de acierto desde la línea de tres. Ese rendimiento le valió el reconocimiento como mejor sexta jugadora de la Conference USA.

Su aventura estadounidense había comenzado en Cochise College. Allí disputó dos campeonatos nacionales, conquistó el título de la Región 1 y fue incluida en el segundo mejor quinteto de la ACCAC. En su segunda campaña firmó 9,4 puntos por partido y salió como titular en los 34 encuentros que disputó.

Una pieza más para el perímetro

Con su incorporación, el Al-Qázeres suma una jugadora formada en el baloncesto catalán pero con varias temporadas de experiencia en Estados Unidos. Su capacidad para alternar las posiciones de base y escolta y su amenaza exterior amplían las opciones del conjunto cacereño en el perímetro para una nueva temporada en Liga Femenina Challenge.