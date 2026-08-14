Solo Simeone lleva más tiempo seguido en el mismo banquillo que Cobos entre Primera, Segunda y Primera Federación

En una época en la que un puñado de malos resultados puede bastar para cambiar de entrenador, Julio Cobos representa prácticamente lo contrario. El técnico del Cacereño cumplió este verano siete años consecutivos al frente del conjunto verde y, puesto su caso junto al de los entrenadores de Primera División, Segunda División y Primera Federación, el dato adquiere otra dimensión: solo Diego Pablo Simeone lleva más tiempo seguido en el mismo banquillo.

A fecha de 14 de agosto de 2026, el argentino suma 14 años y ocho meses desde que el Atlético de Madrid lo contrató en diciembre de 2011. Después aparece Cobos. Su actual etapa en el Cacereño comenzó oficialmente el 1 de julio de 2019 y alcanza ya los siete años y un mes. Por detrás queda incluso Manuel Pellegrini, que inició su ciclo en el Betis en el verano de 2020 y acaba de superar los seis años.

La comparación reúne los 82 banquillos de las tres primeras categorías nacionales: los 20 equipos de Primera División, los 22 de Segunda y los 40 de Primera Federación. Entre todos ellos, el Cacereño tiene al segundo entrenador con mayor continuidad.

No se trata además de una permanencia construida siempre sobre temporadas cómodas. El curso pasado fue una prueba especialmente significativa. El Cacereño terminó la primera vuelta como colista de Primera Federación y llegó a encontrarse a cinco puntos de la permanencia. El club mantuvo a Cobos y el equipo acabó salvándose en la última jornada, el 17 de mayo, después de ganar en el Ruta de la Plata al Zamora. Esa continuidad permitió al técnico encadenar una octava temporada consecutiva al frente del equipo.

Más nombres

El caso contrasta con la rotación habitual de los banquillos. Después de Simeone, Cobos y Pellegrini, el siguiente nombre del ranking es Imanol de la Sota, entrenador del Barakaldo desde 2022. José Juan Romero, en el Ceuta, y José Alberto López, ahora en Primera con el Racing de Santander, tampoco alcanzan los cuatro años. Bordalás en el Getafe e Iván Ania en el Córdoba completan un grupo en el que la distancia respecto a los dos primeros resulta considerable.

Julio Cobos. / Agencia LOF

Cobos ocupa además una posición singular porque su vinculación con el Cacereño como entrenador es todavía más antigua de lo que refleja la clasificación. El ranking mide únicamente el periodo continuo actual y, por tanto, no incorpora su primera etapa en el Príncipe Felipe.

Tras jugar en el equipo verde, entre otros, de 2000 a 2004, su carrera en los banquillos había comenzado precisamente allí. En la temporada 2011-12 formó parte del cuerpo técnico como segundo entrenador, a las órdenes de José Luis Montes, y en julio de 2012 dio el salto al primer puesto. Dirigió al conjunto verde durante la temporada 2012-13 en Segunda División B y terminó aquel campeonato en la duodécima posición antes de marcharse al Villanovense en junio de 2013.

Regreso tras seis años

Después de dirigir al Villanovense, a la Balompédica Linense y nuevamente al conjunto serón, Cobos volvió al Cacereño en el verano de 2019. Lo hizo con el club entonces en Tercera. Y desde aquella vuelta no se ha movido del Príncipe Felipe.

En esos siete años el escenario competitivo del Cacereño también cambió. Cobos pasó de dirigir al equipo en Tercera a hacerlo posteriormente en Segunda Federación y, después del ascenso, en Primera Federación.

Su presencia tampoco es la única extremeña en la clasificación de los técnicos más longevos, aunque sí se encuentra muy por encima del resto. Rai Rosa, que continúa al frente del Coria tras conducirlo a Primera Federación, aparece alrededor del decimoquinto puesto, con algo más de dos años seguidos en el cargo.

La fotografía general deja así una imagen poco habitual. En lo más alto está Simeone, convertido hace tiempo en una excepción dentro del fútbol profesional. Inmediatamente después, y antes de nombres como Pellegrini, Bordalás, Flick, Fernando Torres o Claudio Giráldez, aparece el entrenador de un club que hace siete años competía en Tercera.

Julio Cobos afronta ahora su octava campaña consecutiva en el Cacereño. Y si se ampliara la mirada más allá del periodo que exige el ranking, habría que añadir aquella temporada 2012-13 en la que ya ocupó el mismo banquillo.

Diego Simeone, durante el Arsenal-Atlético. / AFP7 vía Europa Press

El técnico de Valdehornillos comparte al menos otro pequeño paralelismo con Simeone: ambos ejercieron como centrocampistas en el equipo que ahora dirigen, aunque en el caso de Cobos se trataba de un jugador de cariz más ofensivos. Los dos se encontraron en una eliminatoria de la Copa del Rey en la temporada 2024-25 en la que el Cacereño estuvo a punto de dar la sorpresa, ganando por 1-0 la mayor parte del choque y perdiendo al final 1-3.