Tablas en La Isla entre Coria y Extremadura

El Coria y el Extremadura, los dos equipos extremeños recién ascendidos a Primera Federación, firmaron tablas (2-2) en La Isla en un amistoso con alternativas y emoción hasta el final. Los caurienses se adelantaron por medio de Gallastegi, el conjunto azulgrana remontó en la segunda mitad con tantos de Iker Burgos y Marco Manchón y el juvenil Martins estableció el empate definitivo en el minuto 88.

El Coria salió de inicio con Aarón Alonso en la portería; Jacobo, Jaime Calleja, Álvaro Domínguez y Benji Núñez en defensa; Edu Llorente, Alberto Moreno y Gallastegi en la medular; y Álex Blanco, Iván Ramos y Palacín en posiciones más adelantadas. El Extremadura formó con Robador; Cordero, Dani, E. Sánchez y Ángel; Lecic y Luis Nicolás; Barace, Manchón, Diego M. y Sai. El técnico azulgrana dejó de inicio en el banquillo a varios jugadores llamados a tener peso en el equipo, entre ellos Zarfino, Kike Márquez e Iker Burgos.

Gallastegi golpea primero

El 1-0 llegó en el minuto 18. Álvaro Domínguez encontró con un pase filtrado a Gallastegi, que controló el balón con el pecho y resolvió ante la salida de Robador. El Coria tuvo después opciones para ampliar la ventaja, especialmente a través de Palacín, que protagonizó tres de las mejores oportunidades de los locales antes del descanso.

El amistoso permitió además ver los primeros minutos de dos incorporaciones recientes. Jaime Calleja, fichado esta misma semana, debutó con el Coria, mientras que Lecic hizo lo propio con el Extremadura desde el once inicial.

Remontada y réplica final

Tras el descanso, el conjunto azulgrana encontró el empate en el minuto 67. Marco Manchón firmó una acción individual dentro del área, donde superó a varios defensores antes de disparar contra el palo. Iker Burgos, atento al rechace, recogió el balón y marcó el 1-1.

El Extremadura culminó la remontada en el minuto 83 aprovechando un error de Trapero, última incorporación del Coria. El defensa se resbaló y dejó el camino despejado a Marco Manchón, que marcó el 1-2 sin oposición.

Sin embargo, el Coria reaccionó todavía a tiempo. En el minuto 88, el juvenil Martins consiguió el 2-2 y devolvió las tablas al marcador, que ya no volvió a moverse.

Los dos equipos encaran ahora la última parte de su preparación antes del estreno en Primera Federación. El Extremadura volverá a jugar este sábado ante el Recreativo de Huelva en el Francisco de la Hera y el miércoles 19 se medirá al Betis Deportivo. El Coria tendrá su siguiente prueba el sábado 22, también frente al filial bético, antes de afrontar el comienzo de la competición oficial.