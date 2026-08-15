Al Badajoz se le escapa la victoria contra el Linares

El Badajoz cerró su quinto amistoso de pretemporada con un empate ante el Linares (1-1) en el Nuevo Vivero. El conjunto de Miguel Ángel Ávila volvió a mostrar una versión competitiva y se adelantó muy pronto gracias a Manu Hernández, aunque el conjunto andaluz terminó igualando en la segunda mitad. El encuentro dejó al equipo pacense con una nueva prueba de nivel antes de afrontar el tramo final de su preparación.

El conjunto blanquinegro salió con Tienza; Edu López, Mario Gómez, Lolo González y Ocaña; Agirre, Beitia y Jorge Barba; Manu Hernández, Borja Domingo y Guille Perero. El inicio no pudo ser mejor. En el minuto 4, Beitia recuperó el balón en campo contrario y cedió para Manu Hernández, que encontró el gol desde la frontal con un potente disparo para poner el 1-0. El extremo volvió a generar peligro poco después con una acción individual que terminó con su remate fuera. El Linares, por su parte, reaccionó y dispuso de una clara oportunidad en el tramo final del primer tiempo, aunque el Badajoz consiguió despejar el balón prácticamente bajo palos. Antes del descanso, Tienza también tuvo que intervenir para evitar el empate en una acción a balón parado.

El Linares igualó tras el carrusel de cambios

Tras el paso por vestuarios, el Badajoz dispuso de una buena ocasión para ampliar su ventaja, pero el guardameta visitante evitó el segundo tanto. Ocaña protagonizó también una destacada acción individual en el minuto 61, aunque su disparo se marchó por encima de la portería. Fue entonces cuando Ávila comenzó a mover el banquillo con una tanda de cambios que dio entrada a Alonso Pérez, Bermu, Jesús Sánchez, Gus Quezada, Carlos Bravo, Ángel Guerrero y Aquiles.

El Linares aprovechó el nuevo escenario para igualar el encuentro en el minuto 69 por medio de Juanma. El tanto llegó después de una segunda mitad más abierta y coincidió con la pausa de hidratación. El técnico pacense continuó repartiendo minutos y dio entrada posteriormente a Pablo Ollero, Gasperini y Franc Mateu. El Badajoz buscó el segundo en los últimos compases y tuvo una buena oportunidad en las botas de Carlos Bravo, cuyo disparo desde fuera del área se marchó alto.

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El 1-1 definitivo mantiene al Badajoz invicto en sus dos últimos compromisos de preparación y deja nuevas conclusiones para Ávila en una pretemporada en la que los pacenses ya han superado al Torremejía y al SP Herrera, empataron con el SP Villafranca y cayeron ante el Coria. El cuadro pacense afrontará su próximo compromiso de pretemporada el siguiente miércoles, fecha en la que visitará a la Puebla.

Fuente: La Crónica de Badajoz