El Cacereño Femenino pierde por 3-0 en su primera prueba

El Cacereño Femenino abrió su pretemporada con una derrota por 3-0 ante el Logroño United, en un primer ensayo que sirvió al conjunto verde para comenzar a acumular minutos y probar diferentes piezas de cara al nuevo curso.

Ernesto Sánchez formó de inicio con Carlota Alcalde; Ale López, Sara Rubio, Sara Pérez, Lezcano, Morán, Irune, Marina Mielgo, Varela, Cora Jiménez y Acedo. El conjunto riojano dejó encarrilado el encuentro durante la primera mitad, con tres goles en los minutos 12, 17 y 33.

Mia Asenjo abrió el marcador en el minuto 12, mientras que Mawette firmó los otros dos tantos, primero cinco minutos después y de nuevo en el 33. El 3-0 al descanso reflejó la mayor pegada del conjunto local en ese primer tramo.

Mejoría tras el descanso

Tras el descanso, el Cacereño fue introduciendo numerosos cambios y, según la valoración realizada por el propio club al término del choque, el equipo fue "de menos a más" ante un rival de superior categoría.

En el minuto 61 entraron Bonilla, Marina Sánchez y Caparroz en sustitución de Cora, Acedo y Lezcano. Ya en el tramo final, Sara Suárez y Tibu reemplazaron a Morán y Marina Mielgo, dentro del reparto de minutos propio de estas primeras semanas de preparación.

La segunda parte tuvo un guion más equilibrado y el marcador ya no volvió a moverse. El Cacereño pudo así completar su primer test con una lectura más positiva tras el descanso, además de repartir esfuerzos y dar minutos a varias jugadoras de la plantilla.