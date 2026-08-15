Cacereño y Villanovense se juegan en Zafra ir a la fase nacional de la Copa Federación

Cacereño y Villanovense se citan este domingo en el Nuevo Estadio de Zafra a las 20.00 horas con algo más que un partido de pretemporada por delante. Ambos disputarán la final de la fase extremeña de la Copa Federación, una eliminatoria a partido único que decidirá qué equipo continúa en la fase nacional y mantiene abierto el camino hacia la Copa del Rey.

La diferencia de categoría existe, con el Cacereño en Primera Federación y el Villanovense en Tercera, pero el contexto iguala bastante más las fuerzas de lo que puede sugerir esa distancia sobre el papel. Los dos llegan todavía inmersos en la preparación de la temporada, ambos han tenido que superar eliminatorias ajustadas para alcanzar la final y ninguno afronta el encuentro como un simple amistoso de agosto.

El Cacereño dejó atrás al Santa Amalia y al Gévora en sus dos compromisos anteriores, mientras que el Villanovense se ganó su plaza en la final después de imponerse al Castuera. Además, los dos conjuntos ya se conocen de esta misma pretemporada, en la que se enfrentaron en el Municipal Villanovense (0-2, 31 de julio).

Ese precedente es uno de los motivos por los que Julio Cobos espera un partido exigente. El entrenador del Cacereño describió al conjunto serón como "un equipo fuerte, duro, que compite muy bien y es ganador en los duelos", y considera que tiene argumentos para pelear por el ascenso durante la temporada.

Sin mirar las categorías

Cobos insistió en evitar cualquier exceso de confianza por la diferencia entre ambos equipos en la pirámide federativa. "Más allá de las categorías que hay por medio, que sí que existen, a un solo partido se acorta todo. Todos tenemos ganas de ganar, son once contra once y fácil no va a ser", señaló.

La experiencia de las rondas anteriores refuerza su advertencia. "Si pensamos que con el escudo ya está todo ganado o porque somos un equipo de superior categoría el partido ya está ganado, estamos muy equivocados", apuntó.

El Villanovense, por su parte, llega a Zafra con el aliciente de medirse a un rival de categoría superior y con la posibilidad de prolongar su recorrido en una competición que ofrece un premio añadido. Superar esta final supondría también medir el proyecto en construcción ante un adversario llamado a competir dos escalones por encima durante el curso.

Pasado serón

El encuentro tendrá además un componente especial para Cobos por su pasado en Villanueva de la Serena. El entrenador vivió allí algunas de las etapas más destacadas de su trayectoria, incluyendo una inolvidable eliminatoria de Copa ante el Barcelona, aunque en la previa dejó claro que los recuerdos quedarán aparcados cuando empiece el partido.

"Yo le tengo muchísimo cariño al Villanovense, viví cosas extraordinarias allí, pero ahora mismo quiero que gane el Cacereño", explicó. Y lo resumió con una frase gráfica: "El corazón lo apartamos, lo dejamos en la mesita de noche cuando vamos a jugar este tipo de partidos".

Más allá del título autonómico, el verdadero incentivo para ambos clubes está en seguir avanzando hacia la Copa del Rey. Ganar en Zafra no garantiza ese billete, pero sí permite continuar en la fase nacional de la Copa Federación y mantener abierta esa posibilidad.