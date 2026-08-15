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Fútbol. Primera Federación

El Coria nombra a Álvaro Panedas como director general

El club pretende reforzar su estructura tras el reto que supone el ascenso de categoría

Álvaro Panedas.

Álvaro Panedas. / E. P.

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Manuel Martín

Coria

El Coria anunció la incorporación de Álvaro Panedas como nuevo director general, un puesto desde el que asumirá la coordinación del crecimiento estratégico y organizativo de la entidad en una temporada especialmente relevante para el club tras su llegada a Primera Federación.

Panedas es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y cuenta con más de una década de experiencia en gestión deportiva. Buena parte de su trayectoria se desarrolló en el Real Valladolid, donde ejerció funciones relacionadas con la dirección deportiva del filial, la gestión y la metodología.

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Luego pasó por Unionistas de Salamanca como director técnico. Ahora se incorpora a la estructura del conjunto celeste con el objetivo de reforzar su organización en el nuevo escenario que la supone la nueva categoría.

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