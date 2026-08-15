Darwin Guagua llegará al Mérida vía Brentford

El Mérida está muy cerca de incorporar a Darwin Guagua, centrocampista ecuatoriano de 18 años procedente de Independiente del Valle, a través de una operación que lleva directamente el sello del Brentford. Según informó este sábado el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, el club inglés ha cerrado la contratación del joven futbolista y lo cederá al conjunto romano.

Romano amplió así la exclusiva adelantada la noche anterior y dio por hecha una operación mediante la cual Guagua pasará a ser propiedad del Brentford antes de recalar a préstamo en el Mérida. El movimiento supone además una muestra evidente de las posibilidades deportivas que abre la relación entre ambos clubes desde que quedaron integrados bajo el paraguas de Best Intentions Analytics (BIA).

La sociedad propietaria del Brentford adquirió este año el 100% del Mérida y ambos clubes comparten desde entonces estructura de propiedad. El propio conjunto londinense explicó al anunciar la operación societaria que Best Intentions Analytics es la compañía matriz tanto del Brentford como de la entidad romana.

Prometedor al máximo

Guagua nació en Guayaquil el 6 de noviembre de 2007, tiene 18 años y se desenvuelve principalmente como centrocampista. Es zurdo y mide 1,74 metros. Actualmente forma parte de la primera plantilla de Independiente del Valle, uno de los clubes con mayor reconocimiento del fútbol sudamericano por su trabajo de formación y desarrollo de jóvenes jugadores.

El ecuatoriano ha ido ganando presencia durante 2026 en el primer equipo. Independiente del Valle lo mantiene inscrito entre sus centrocampistas con el dorsal 55 y esta temporada ya ha tenido protagonismo en la máxima categoría de su país. En mayo, por ejemplo, marcó en el triunfo por 0-3 ante Macará.

Su juventud no le ha impedido tampoco entrar ya en dinámica de la selección absoluta ecuatoriana. Las bases estadísticas le atribuyen dos internacionalidades con Ecuador, otro indicio del recorrido que se le presupone pese a encontrarse todavía en edad formativa.

La conexión con el Brentford

La fórmula elegida resulta especialmente significativa para el Mérida. El Brentford apuesta por el jugador, adquiere sus derechos y utiliza al conjunto romano como destino para continuar su desarrollo competitivo en Europa. Guagua podrá así disponer de minutos en Primera Federación mientras se adapta al fútbol español y permanece bajo una estructura vinculada directamente al club de la Premier League.

La llegada del ecuatoriano reforzaría además el centro del campo de Fran Beltrán cuando quedan apenas dos semanas para el comienzo de la competición oficial.

La operación todavía tendrá que concretarse públicamente por los clubes, pero Fabrizio Romano la da ya por cerrada:

Más allá del propio fichaje, el movimiento deja una primera muestra importante de hacia dónde puede conducir la conexión entre el Romano y el Brentford: captar talento joven de proyección internacional, incorporarlo a la estructura inglesa y utilizar al Mérida como una estación de crecimiento en el fútbol europeo.